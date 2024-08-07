المستثمرون يجدون "وين جزيرة المرجان" برأس الخيمة
أعلنت شركة "وين ريزورتس" عن استثمار بقيمة 356.5 مليون دولار (1.31 مليار درهم) في مشروع "وين جزيرة المرجان"، الذي من المقرر افتتاحه في رأس الخيمة في عام 2027، مشيرة إلى أن العمل على المشروع يتقدم "بسرعة كبيرة".
وتمتلك شركة "وين ريزورتس" 40% من المشروع، وقد ساهمت بمبلغ 514.4 مليون دولار (1.88 مليار درهم) حتى الآن. تم استخدام استثمارها في الربع الثاني من عام 2024 بشكل رئيسي لتمويل حصتها النسبية في شراء حوالي 155 فداناً من الأراضي في موقع تطوير المنتجع، بما في ذلك أكثر من 70 فداناً لأغراض تطوير محتملة في رأس الخيمة.
وقال "كريغ بيلينغز"، الرئيس التنفيذي لـ "وين ريزورتس"، بعد إعلان نتائج الشركة للربع الثاني: "نحن نواصل الاستثمار في تنمية أعمالنا، حيث تتقدم أعمال البناء في جزيرة وين المرجان في الإمارات بوتيرة سريعة. وخلال هذا الربع، قمنا بإبرام صفقة للاستحواذ على حصتنا التناسبية من الأراضي في جزيرة المرجان 3، بما في ذلك مساحات كبيرة من الضفة لفرص التطوير المستقبلية المحتملة لـ"وين ريزورتس" أو لأطراف ثالثة مختارة مكملة لمشروع "وين جزيرة المرجان".
وشهدت جزيرة المرجان في الإمارة استثمارات ضخمة من قبل الأجانب والمحليين، خاصة بعد إطلاق مشروع "وين جزيرة المرجان". كما أفادت تقارير خليج تايمز سابقاً، فإن جزيرة المرجان، التي ستضم 12,000 وحدة سكنية، قد بيعت بالكامل.
وتتكون الجزيرة من أربع جزر بشواطئ نظيفة بطول 7.8 كيلومتر و2.7 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة. وتضم ستة فنادق عاملة في الموقع، بما في ذلك فندق ريكسوس باب البحر ودبل تري باي هيلتون ومنتجع موفنبيك وهامبتون ومنتجع بولمان ومنتجع راديسون. و توفر هذه الفنادق أكثر من 3000 غرفة.
بتكلفة تصل إلى حوالي 3.9 مليار دولار، سيكون مشروع "وين جزيرة المرجان" أول منتجع متكامل للألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستكون مناطق الألعاب مركزية في المنتجع وسهلة الوصول للزوار.
وقالت الشركة في بيانها الربع سنوي: "نحن نقدر أن حصتنا المتبقية البالغة 40% من حقوق الملكية المطلوبة تبلغ حوالي 900 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد الرأسمالية والرسوم وبعض التحسينات في الجزيرة. ومن المتوقع حالياً افتتاح "وين جزيرة المرجان" في عام 2027.
وأعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية قدرها 1.73 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 137.1 مليون دولار مقارنةً بـ 1.60 مليار دولار للربع الثاني من عام 2023. وبلغ صافي الدخل 111.9 مليون دولار، مقارنة بـ 105.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة. كما أعلن مجلس إدارة "وين ريزورتس" عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 30 أغسطس 2024، للمساهمين المسجلين اعتباراً من 19 أغسطس 2024.