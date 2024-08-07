المستثمرون يجدون "وين جزيرة المرجان" برأس الخيمة

وتمتلك شركة "وين ريزورتس" 40% من المشروع، وقد ساهمت بمبلغ 514.4 مليون دولار (1.88 مليار درهم) حتى الآن. تم استخدام استثمارها في الربع الثاني من عام 2024 بشكل رئيسي لتمويل حصتها النسبية في شراء حوالي 155 فداناً من الأراضي في موقع تطوير المنتجع، بما في ذلك أكثر من 70 فداناً لأغراض تطوير محتملة في رأس الخيمة.