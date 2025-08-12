المساكن الفاخرة في دبي: العلامة التجارية ترفع السعر 40%

لم تعد المساكن ذات العلامات التجارية في دبي محصورةً بفئة محدودة، بل أصبحت فئةً عالميةً معترفًا بها. ويعود هذا التطور إلى التدفق المتسارع للثروات العالمية، والطلب المتزايد على السكن المتكامل مع نمط الحياة، والالتزام طويل الأمد من قِبَل كبار المطورين بالتصميم والخدمة وضمان نزاهة العلامة التجارية. ومع تضافر هذه العوامل، تواصل دبي ترسيخ مكانتها ليس فقط كوجهة عقارية رائدة، بل كمعيارٍ عالميٍّ للسكن ذي العلامات التجارية، وفقًا لما قاله إلياس حنوش، المدير الإداري لشركة مورغان إنترناشيونال ريالتي.