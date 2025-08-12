المساكن الفاخرة في دبي: العلامة التجارية ترفع السعر 40%

أدى تدفق المليونيرات إلى الإمارات العربية المتحدة إلى استمرار الطلب القوي على المساكن ذات العلامات التجارية في دبي. وتتمتع هذه المساكن بميزة تنافسية، حيث يبلغ متوسط سعر القدم المربع 3,779 درهمًا إماراتيًا، أي أعلى بنسبة 40% من المساكن غير ذات العلامات التجارية.
وبحسب دراسة أصدرتها شركة مورجان إنترناشيونال ريالتي، فإن معظم تركيز المساكن ذات العلامات التجارية يقع في وسط المدينة (21)، يليه الخليج التجاري (17) ونخلة جميرا (16).
ويوجد في دبي 90 مجمعاً سكنياً يحمل علامة تجارية قيد الإنشاء، ومن المتوقع تسليم 30,384 وحدة في السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير النصف الأول الذي أصدرته شركة مورجان.
تم إنجاز حوالي 54 مشروعًا يحمل علامة تجارية، توفر إجمالًا 18,100 وحدة سكنية جاهزة. وتمثل المساكن التي تحمل علامة تجارية، والتي يديرها مشغلو الفنادق، 38% من إجمالي السوق، مما يعكس تفضيلًا متزايدًا بين أصحاب الملايين حول العالم للخصوصية السكنية المقترنة بخدمة خمس نجوم.
لم تعد المساكن ذات العلامات التجارية في دبي محصورةً بفئة محدودة، بل أصبحت فئةً عالميةً معترفًا بها. ويعود هذا التطور إلى التدفق المتسارع للثروات العالمية، والطلب المتزايد على السكن المتكامل مع نمط الحياة، والالتزام طويل الأمد من قِبَل كبار المطورين بالتصميم والخدمة وضمان نزاهة العلامة التجارية. ومع تضافر هذه العوامل، تواصل دبي ترسيخ مكانتها ليس فقط كوجهة عقارية رائدة، بل كمعيارٍ عالميٍّ للسكن ذي العلامات التجارية، وفقًا لما قاله إلياس حنوش، المدير الإداري لشركة مورغان إنترناشيونال ريالتي.
وشهد النصف الأول من عام 2025 لحظة حاسمة لسوق المساكن ذات العلامات التجارية في دبي، مع إطلاق 12 مشروعًا جديدًا يحمل علامة تجارية، مما أضاف 5,510 وحدات ليصل إجمالي مخزون المدينة من العلامات التجارية إلى 48,474 وحدة.
وبلغ أعلى سعر للقدم المربع 18,294 مليون درهم، في حين بيعت أغلى وحدة بمبلغ 164 مليون درهم في جميرا أسورا باي خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي دبي مارينا، تم بيع إجمالي 1,320 وحدة تحمل علامة تجارية، بقيمة مبيعات بلغت 889 مليون دولار (3.3 مليار درهم)، في حين سجلت منطقة داون تاون بيع 773 وحدة تحمل علامة تجارية بقيمة مبيعات بلغت 1.55 مليار دولار (5.68 مليار درهم).
سجلت فنادق ومنتجعات أمان أول ظهور لها في سوق المساكن ذات العلامات التجارية في دبي، لتصبح على الفور أرقى العقارات ذات العلامات التجارية، بمتوسط سعر للقدم المربع يبلغ 3,593 دولاراً أميركياً (13,195 درهماً إماراتياً).
وفقًا لشركة هينلي وشركاه، ستجذب الإمارات العربية المتحدة حوالي 9,800 مليونير هذا العام، محافظةً على مكانتها المرموقة بين أثرياء العالم. ويُعد تدفق هؤلاء الأثرياء أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية المرموقة في دبي.