"المسؤولية الاجتماعية والاستدامة": محركات جديدة للربح وأداء الأعمال الحديثة

عند دخولك إلى أي سوق اليوم، ستلاحظ أكثر من مجرد الأسعار وتسميات المنتجات. الشركات الآن تعبر عن قيمها من خلال تغليف مصنوع من مواد معاد تدويرها، ومصادر عادلة للتجارة، والتزامات بتقليل البصمة الكربونية، وتعهدات بدعم المجتمعات المحلية. في المقاهي، يظهر التعاون مع المزارعين، وفي صالات عرض السيارات يبرز الانبعاثات جنبًا إلى جنب مع قوة المحرك. المسؤولية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ما تبيعه الشركات.