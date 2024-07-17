"المركزي الإماراتي" يطلق منصة جديدة لمدفوعات الجملة عبر الحدود
أطلق مصرف الإمارات المركزي منصة "منتجات الحد الأدنى القابلة للتطبيق" لمشروع ام بريدج (mBridge) - وهي منصة بنوك مركزية متعددة للعملات الرقمية لمدفوعات الجملة والتسويات عبر الحدود.
تمثل ام بريدج أول منصة بنوك مركزية متعددة للعملات الرقمية تصل إلى مرحلة "منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق" وهي جاهزة للعمل بها لأوائل المستخدمين.
ويشترك العديد من البنوك كجزء من هذا التعاون من ضمنهم مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، بالإضافة إلى معهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، قد أجرى في شهر يناير 2024، أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم على منصة ام بريدج (mBridge).
ومثلت العملية سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخرى من خارجها باستخدام منصة في مرحلة "منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق".