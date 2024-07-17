"المركزي الإماراتي" يطلق منصة جديدة لمدفوعات الجملة عبر الحدود

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، قد أجرى في شهر يناير 2024، أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم على منصة ام بريدج (mBridge).

ومثلت العملية سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخرى من خارجها باستخدام منصة في مرحلة "منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق".