المخاطر الجيوسياسية تتجاوز"أوبك+" وترفع أسعار النفط

تتوقف التوقعات المباشرة للنفط على ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية ستُترجم إلى خسائر حقيقية في العرض، وما إذا كان الطلب سيظل صامدًا في مواجهة البيانات الاقتصادية المتباينة. توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تباطؤ نمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى حوالي مليون برميل يوميًا، من 2.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مع تلاشي الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة وتسارع وتيرة سياسات التحول في مجال الطاقة. لكنها تحذر من أن أي خلل كبير في الصادرات الروسية قد يُؤدي إلى تضييق حاد في موازين القوى.