المخاطر الجيوسياسية تتجاوز"أوبك+" وترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين على الرغم من تأكيد أوبك+ أنها ستزيد الإنتاج في سبتمبر/أيلول، حيث عوض مزيج من المخزونات الضيقة والتوترات الجيوسياسية المتجددة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية المخاوف بشأن زيادة الإمدادات.
جاء ارتفاع اليوم بعد أن دفع ضعفٌ في بداية الجلسة أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوع. وبحلول منتصف الصباح، بلغ سعر خام برنت 69.48 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.30% عن إغلاق يوم الجمعة عند 69.27 دولارًا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.86% ليصل إلى 66.77 دولارًا للبرميل من 65.55 دولارًا. وفي وقت لاحق من اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.17 دولارًا، أي بنسبة 1.7%، لتصل إلى 68.50 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.26 دولارًا، أي بنسبة 1.9%، ليصل إلى 66.07 دولارًا. وخسر كلا العقدين حوالي دولارين يوم الجمعة.
أكد تحالف كبار منتجي النفط، بما في ذلك السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، يوم الأحد، عزمه على زيادة إنتاجه الإجمالي بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول مقارنةً بمستويات أغسطس/آب. ويأتي هذا التعديل في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي بدأ تطبيقها في الأول من أبريل/نيسان، على أربع دفعات شهرية متساوية. وشدد التحالف على أن الخطة لا تزال مرنة، مع إمكانية تعليق أو إلغاء الزيادات إذا ما استدعت ظروف السوق ذلك.
أشار بيان أوبك إلى أساسيات السوق السليمة، التي تتجلى في انخفاض المخزونات، وتوقعات اقتصادية عالمية مستقرة على نطاق واسع. إلا أن هذه الخلفية واجهت تحديًا بسبب بيانات سوق العمل الأمريكية الجديدة التي جاءت دون التوقعات بكثير، مما جدد التكهنات بإمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر. وقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وفقًا لوزارة العمل، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات.
تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، مما يجعل النفط أرخص للمشترين غير الدولاريين، وربما يعزز الطلب. حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، مما زاد من توقعات السوق بتغيير في السياسة. في الوقت نفسه، أعادت مواجهات ترامب الحادة مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إثارة المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي. كشف ترامب يوم الأحد عن نشر غواصتين نوويتين أمريكيتين "حيثما يجب أن تكونا" عقب تحذير ميدفيديف من أن الضغط الأمريكي بشأن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى مواجهة أوسع نطاقًا.
هدد ترامب أيضًا بفرض عقوبات ثانوية شاملة ورسوم جمركية على مشتري النفط الروسي ما لم تُنهِ موسكو الحرب في أوكرانيا خلال أيام. ويقول محللون إن مثل هذه الإجراءات قد تُعطّل ما يصل إلى 2.75 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الروسي المنقول بحرًا، مما يُجبر كبار المستوردين، مثل الهند والصين، على البحث عن إمدادات بديلة - وربما أكثر تكلفة.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال، إن رد فعل السوق يعكس حالة من الشد والجذب بين التداعيات السلبية لزيادة إمدادات أوبك+ واحتمالية حدوث اضطرابات بسبب العقوبات. وأضاف: "في حين أن زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا تهدف إلى استعادة حصة السوق، فإن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة المحيطة بالنفط الروسي قد تُقلص المعروض العالمي بشكل كبير". وتابع: "إذا أدت العقوبات إلى استبعاد كميات كبيرة من النفط الروسي من السوق واستقر الطلب العالمي، فقد يتحول ميزان العرض والطلب بشكل حاسم لصالح ارتفاع الأسعار".
تشير المؤشرات الفنية إلى أن الارتداد قد يستمر لفترة أطول. اختبر خام غرب تكساس الوسيط متوسطه المتحرك الأسّي لـ 100 يوم، وارتد عنه، بالقرب من 65.99 دولارًا أمريكيًا، وقد يتجه نحو مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، البالغ 67.48 دولارًا أمريكيًا. وبالمثل، وجد خام برنت دعمًا بالقرب من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، عند 68.95 دولارًا أمريكيًا، مع وجود هدف صعودي تالٍ عند حوالي 71.26 دولارًا أمريكيًا.
قال فرانك والباوم، محلل السوق في شركة ناغا، إن المتداولين ما زالوا متنبهين للقوى المزدوجة المؤثرة. وأشار إلى أن "الاضطرابات المحتملة في شحنات النفط الخام الروسي، وخاصة المتجهة إلى آسيا، قد تدعم الأسعار مع اقتراب الموعد النهائي لفرض ترامب رسومًا جمركية ثانوية". وأضاف: "في حين أن زيادة إمدادات أوبك+ قد تؤثر على الأسعار، فإن استعداد المجموعة لتعديل الإنتاج استجابةً لمؤشرات السوق يزيد من حالة عدم اليقين".
ستتأثر معنويات السوق أيضًا بوتيرة تخفيف أوبك+ لتخفيضات الإنتاج بعد سبتمبر. إذا تعرضت الأسعار لضغوط مستمرة، فقد تُبطئ المجموعة تخفيضات الإنتاج أو تُلغيها. في المقابل، إذا دفعت التوترات الجيوسياسية الأسعار إلى الارتفاع، فقد يُبقي المنتجون على زيادات الإنتاج المُخطط لها لحماية حصتهم السوقية.
تتوقف التوقعات المباشرة للنفط على ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية ستُترجم إلى خسائر حقيقية في العرض، وما إذا كان الطلب سيظل صامدًا في مواجهة البيانات الاقتصادية المتباينة. توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تباطؤ نمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى حوالي مليون برميل يوميًا، من 2.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مع تلاشي الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة وتسارع وتيرة سياسات التحول في مجال الطاقة. لكنها تحذر من أن أي خلل كبير في الصادرات الروسية قد يُؤدي إلى تضييق حاد في موازين القوى.
على صعيد العرض، لا تزال المخزونات العالمية أقل من متوسطاتها لخمس سنوات، وهو عامل لا يزال يُقدم دعمًا أساسيًا. أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرًا بانخفاض مخزونات الخام التجارية الأمريكية بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير من يوليو، بينما انخفضت أيضًا مخزونات المنتجات.