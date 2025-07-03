الألماس سلعة استثمارية: طفرة في التمويل الإسلامي والاستثمار العالمي

لقرون، كان الماس رمزًا للفخامة والندرة. والآن، تُحوّله تقنية مالية رائدة إلى شيء أكثر أهمية: سلعة خاضعة للتنظيم وقابلة للتداول، قادرة على إعادة صياغة التمويل الإسلامي والاستثمار العالمي.

يكمن في صميم هذا الابتكار إدراكٌ قوي. فبينما لطالما استُخدم الذهب والفضة كأصولٍ ملموسةٍ للتداول وحفظ الثروات، ظلّ الماس الطبيعي، على الرغم من كونه موردًا عالميًا بقيمة 1.2 تريليون دولار، بعيدًا عن متناول المستثمرين نظرًا لخصائصه الفريدة والمتنوعة. فعلى عكس السلع الأخرى، يختلف كل ماسة اختلافًا طفيفًا في الجودة والتركيب، مما يحول دون إيجاد هيكل تسعيرٍ شفافٍ وعالمي.

يوضح كورماك كيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دايموند ستاندرد: "الماس الطبيعي هو المورد الطبيعي الرئيسي الوحيد الذي لا يستطيع المستثمرون العالميون تداوله بشفافية". ويضيف: "يختلف كل حجر في القيراط والنقاء واللون، مما جعل توحيد المعايير شبه مستحيل. ولكن من خلال علوم الحاسوب والتداول الكمي، طورنا طريقة لتجميع الماس في وحدات موحدة قابلة للاستبدال، جميعها لها القيمة نفسها".

النتيجة هي شكل جديد من سبائك الألماس الاستثمارية، مكونة من أحجار متطابقة بعناية لتحقيق تكافؤ القيمة. تتيح هذه السبائك تداول الألماس بطريقة مماثلة لسبائك الذهب، بشكل موثوق ومتسق وعلى نطاق واسع. وتُعد هذه السبائك ذات آثار جوهرية على التمويل الإسلامي تحديدًا. فعلى عكس المعادن كالنحاس، التي يصعب تخزينها وتأمينها وتكلفتها، فإن السلع القائمة على الألماس أسهل في الحفظ والتسوية. وهذا يجعلها أصلًا مثاليًا للأدوات المالية القائمة على المرابحة.

تحتوي كل سبيكة ألماس على شريحة حاسوبية لاسلكية تُمكّن أمناء الحفظ والمؤسسات المالية من التحقق الفوري من وجود الأصل وصحته. تُصدر هذه الشريحة رمزًا رقميًا قائمًا على تقنية بلوكتشين، يُمثل الملكية القانونية للسلعة المادية. الرمز نفسه قابل للتداول، بل ويمكن تقسيمه إلى وحدات صغيرة تُسمى "قيراط"، كل منها مدعوم بالكامل بالألماس الأساسي. يضمن هذا النظام مستوى عاليًا من المرونة والشفافية والأمان في تداول السلع.

يأتي إطلاق هذا الابتكار في وقتٍ محوري. فقد حدّت التغييرات التنظيمية الأخيرة في التمويل الإسلامي من استخدام المشتقات، مثل الخيارات وأذونات الشراء، في هياكل المرابحة، مما دفع البنوك إلى البحث عن بدائل جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يقول كيني: "جميع البنوك الإسلامية الكبرى تبحث الآن عن بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتسوية المادية". ويضيف: "نحن لا نغير العملية، بل نقدم ببساطة سلعةً أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ولهذا السبب، استجابت البنوك ومقدمو الخدمات باهتمامٍ كبير".

بالنظر إلى المستقبل، يتصور كيني دورًا أكبر بكثير للماس في النظام المالي العالمي. ويشمل ذلك إمكاناته ليس فقط كفئة أصول قابلة للتداول، بل أيضًا كأساس لعملة رقمية جديدة. في عالم يتزايد فيه الاهتمام بالأنظمة الرقمية المدعومة بالأصول، يمكن للعملة المدعومة بالماس أن توفر بديلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية ومقاومًا للتضخم للعملات المشفرة. ويضيف كورماك كيني: "ترفض العديد من المؤسسات الإسلامية أدوات المضاربة مثل بيتكوين. لكن العملة الرقمية المدعومة بألماس حقيقي ومُدقق يمكن أن توفر الاستقرار والامتثال في آن واحد. إنه مفهوم جذاب بشكل خاص لدول البريكس وغيرها من الدول المنتجة للماس".

مع توقعات بوصول الطلب العالمي على تطبيقات التمويل الإسلامي والعملات الرقمية إلى 100 مليار دولار، قد يُشكّل الماس، الذي كان يُعتبر في السابق رمزًا للثروة والرفاهية، فصلًا جديدًا في تاريخ القطاع المالي. لم يعد الماس مجرد زينة، بل قد يُصبح موردًا أساسيًا في المشهد المتطور للتمويل الأخلاقي والآمن والمبتكر.