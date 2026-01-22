المؤسسات تقود ثلثي تداولات "الكريبتو" في المنطقة خلال 2025

وذكرت المنصة التي تتخذ من دبي مقراً لها في تقريرها السنوي لعام 2025 الذي صدر مؤخراً، أن النظام البيئي للكريبتو في المنطقة وصل إلى نقطة تحول العام الماضي مع ظهور أطر تنظيمية أكثر وضوحاً، وارتفاع المشاركة المؤسسية، وسلوك أكثر انضباطاً من مستثمري التجزئة، وهي عوامل أعادت صياغة ديناميكيات السوق. وعلى الصعيد العالمي، اكتسبت الأصول الرقمية أيضاً زخماً كبيراً، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية 4 تريليونات دولار لأول مرة في عام 2025، وسجلت عملة البيتكوين مستويات قياسية جديدة وسط تقدم في السياسات في الاقتصادات الكبرى.