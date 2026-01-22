المؤسسات تقود ثلثي تداولات "الكريبتو" في المنطقة خلال 2025

أفاد تقرير حديث صادر عن منصة "بت أوزيس" (BitOasis) أن المستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية باتوا يقودون الآن أكثر من ثلثي أحجام تداول العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد حدوث تحول حاسم بعيداً عن النشاط القائم على المضاربة من قِبل أفراد التجزئة نحو سوق أصول رقمية أكثر نضجاً وتقوده التنظيمات والقوانين.
وذكرت المنصة التي تتخذ من دبي مقراً لها في تقريرها السنوي لعام 2025 الذي صدر مؤخراً، أن النظام البيئي للكريبتو في المنطقة وصل إلى نقطة تحول العام الماضي مع ظهور أطر تنظيمية أكثر وضوحاً، وارتفاع المشاركة المؤسسية، وسلوك أكثر انضباطاً من مستثمري التجزئة، وهي عوامل أعادت صياغة ديناميكيات السوق. وعلى الصعيد العالمي، اكتسبت الأصول الرقمية أيضاً زخماً كبيراً، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية 4 تريليونات دولار لأول مرة في عام 2025، وسجلت عملة البيتكوين مستويات قياسية جديدة وسط تقدم في السياسات في الاقتصادات الكبرى.
وقالت علا دودين، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة "بت أوزيس": "مثل عام 2025 عاماً فارقاً للأصول الرقمية عالمياً. وبالتوازي مع ذلك، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كرواد عالميين في وضع تشريعات تقدمية وممكنة للقطاع. لقد زادت مشاركة المستثمرين بشكل ملحوظ عبر منصة بت أوزيس في قطاعي التجزئة والمؤسسات، حيث أصبح المستخدمون يطبقون نفس الانضباط والدقة في إدارة المحافظ التي يتبعونها مع فئات الأصول التقليدية".
وتدعم بيانات الصناعة هذا التوجه؛ حيث صنفت شركة "Chainalysis" دولة الإمارات ضمن أفضل مراكز تبني الكريبتو في العالم، مشيرة إلى تدفقات قوية من المستثمرين المؤسسيين وزيادة دمج الأصول الرقمية في النظام المالي السائد. كما ساعدت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ونظام التراخيص التابع لمصرف البحرين المركزي في جذب البورصات العالمية، وصناع السوق، وجهات الحفظ الأمين، مما عزز البنية التحتية للسوق وثقة المستثمرين.
وتظهر بيانات "بت أوزيس" أن المؤسسات والعملاء المهمين (VIPs) استحوذوا على أكثر من 66% من إجمالي أحجام التداول في عام 2025. وسجلت المنصة زيادة بنسبة 66% على أساس سنوي في عدد المتداولين ذوي القيمة العالية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب نمو بنسبة 100% في عملاء الشركات والخزانة في جميع أنحاء المنطقة. ولدعم هذا التحول، قامت الشركة بتوسيع خدماتها المخصصة للمؤسسات، بما في ذلك التداول خارج المنصة (OTC block trading)، والخدمات المصرفية ذات الأولوية مع مسارات تسوية أسرع بالدرهم، وإدارة علاقات مخصصة، وواجهة برمجة تطبيقات تداول (API) منخفضة التأخير مع جاهزية تشغيل بنسبة 99.9%.
كما تطور سلوك مستثمري التجزئة أيضاً؛ حيث أفادت "بت أوزيس" أن المستخدمين احتفظوا بمتوسط ثلاثة رموز (tokens) لكل محفظة، وظلت البيتكوين الأصول الأكثر امتلاكاً وتداولاً. وبرزت عملة "DOGE" كأكثر الرموز تداولاً بشكل عام، بينما كان زوج (BTC-AED) هو زوج التداول الأكثر شعبية. وتركز ذروة نشاط التداول يوم الاثنين في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الخليج القياسي، مما يشير إلى مشاركة مرتبطة بساعات العمل العالمية بدلاً من التداول المضاربي على مدار الساعة. وبلغ متوسط عمر عملاء المنصة 39 عاماً، مما يشير إلى قاعدة مستثمرين أكثر خبرة.
وعبر السوق الأوسع، يتسارع الاهتمام المؤسسي. فوفقاً لاستطلاعات الثروة الإقليمية، يعتقد حوالي 71% من العائلات ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات بضرورة إجراء تخصيصات استراتيجية للأصول الرقمية، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 69%، في حين يمتلك ما يقرب من 40% من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بالفعل أصولاً مشفرة. ويقول المحللون إن هذا يعكس إعادة تخصيص أوسع لرأس المال نحو الأصول البديلة مع سعي المستثمرين الإقليميين للتنويع وتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
وتعمل "بت أوزيس" على وضع نفسها لاقتناص المرحلة التالية من النمو المرتبطة بنقل الثروات بين الأجيال في دول الخليج. وقالت دودين: "مع توقع وصول ثروات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، فإننا ندخل عقداً حاسماً لتكوين رأس المال في المنطقة. أولويتنا هي بناء بنية تحتية مرنة تعتمد على التنظيم أولاً لدعم هذا التحول على نطاق واسع".
وتخطط الشركة لتوسيع مجموعة منتجاتها، بما في ذلك الاستعدادات لتقديم المشتقات المالية المنظمة في البحرين، مع الاستمرار في الاستثمار في معايير الأمن والسيولة والحوكمة. وكجزء من مجموعة "DCX Group"، استفادت "بت أوزيس" أيضاً من الشراكات العالمية والتكامل التكنولوجي، بما في ذلك استثمار شركة "Coinbase" الموسع في المجموعة الأم العام الماضي، مما عزز قدراتها التشغيلية والامتثالية.
ويقول مراقبو السوق إن التحول نحو الهيمنة المؤسسية يؤذن بمرحلة جديدة لصناعة الكريبتو في المنطقة. ومع تعمق التنظيم وزيادة تدفقات رؤوس الأموال المهنية، يتحرك سوق الأصول الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليقترب من هيكل واستقرار الأسواق المالية التقليدية، وهو تحول قد يرسخ نمواً طويل الأجل حتى مع استمرار تقلب دورات الكريبتو العالمية.