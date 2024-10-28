"اللولو" تفتح باب الاكتتاب اليوم وتوقع استجابة هائلة

ومن المقرر أن تقوم مجموعة اللولو، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، ببيع حصص قدرها 25 في المائة من خلال بيع أكثر من 2.582 مليار سهم (2,582,226,338)، وطرح عام أولي على ثلاث شرائح، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع أن يتم الإدراج في 14 نوفمبر 2024.