"اللولو" تفتح باب الاكتتاب اليوم وتوقع استجابة هائلة
سيتم فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة اليوم (الاثنين) في دولة الإمارات العربية المتحدة بحد أدنى للاشتراك يبلغ 5000 درهم للمستثمرين الأفراد.
ومن المقرر أن تقوم مجموعة اللولو، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، ببيع حصص قدرها 25 في المائة من خلال بيع أكثر من 2.582 مليار سهم (2,582,226,338)، وطرح عام أولي على ثلاث شرائح، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع أن يتم الإدراج في 14 نوفمبر 2024.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، من المتوقع أن يشهد سهم لولو للتجزئة استجابة هائلة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الأسبوع المقبل. ويرى المحللون أنه من المرجح أن يتم تغطية الاكتتاب العام الأولي بأكثر من عدة مرات.
وقام بعض المستثمرين الصغار في دولة الإمارات ببيع محفظتهم الحالية لجمع الأموال اللازمة للاكتتاب في الطرح العام الأولي.
تعد مجموعة اللولو واحدة من أكبر شركات التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتوظف أكثر من 50 ألف عامل. وكان المستثمرون ينتظرون الطرح العام الأولي لشركة التجزئة العملاقة لشراء حصة فيها.
وقال "جورج بافيل" المدير العام لشركة "كابكس.كوم الشرق الأوسط" إن الطرح العام الأولي لشركة التجزئة الكبرى سيسمح للمستثمرين بتنويع فرص الاستثمار في أسواق رأس المال الإماراتية.
وأضاف أن "دخول لاعب رئيسي في مجال التجزئة مثل اللولو يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ويعزز عمق السوق. علاوة على ذلك، قد يساعد الاكتتاب العام في دفع الشركات الأخرى في المنطقة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، مما يزيد من الشفافية ومعايير حوكمة الشركات.
الحد الأدنى للاشتراك 5000 درهم
وبموجب الشريحة الأولى للمكتتبين الأفراد والموظفين المؤهلين، سيتم طرح 258.222 مليون سهم للاكتتاب، وهو ما يمثل 10 في المائة من أسهم الطرح. سيحصل كل مكتتب - بخلاف الموظفين المؤهلين - على حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 1000 سهم، وسيكون لكل موظف مؤهل حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 2000 سهم.
الحد الأدنى لحجم الطلب لمشتركي الشريحة الأولى هو 5000 درهم، مع تقديم أي طلب إضافي على دفعات قدرها 1000 درهم، ولا يوجد حد أقصى لحجم الطلب لهذه الشريحة.
ويتاح للمستثمرين الأفراد الاكتتاب من خلال بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وبموجب الشريحة الثانية للمستثمرين من المؤسسات، تهدف شركة لولو للتجزئة إلى بيع 2,298,181,441 سهماً، وهو ما يمثل 89 في المائة من الأسهم الخارجة.
الحد الأدنى لحجم الاكتتاب في الشريحة الثانية هو 5 مليون درهم، ولا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب في هذه الشريحة.
وسيتم بيع ما يزيد عن 25.822 مليون سهم من خلال الشريحة الثالثة لكبار المسؤولين التنفيذيين، وهو ما يمثل واحداً في المائة من أسهم الطرح. ويبلغ الحد الأدنى لحجم الاكتتاب لمشتركي الشريحة الثالثة 50 ألف درهم، مع تقديم أي طلب إضافي بدفعات قدرها 1000 درهم. ولا يوجد حد أقصى لحجم الاكتتاب للمكتتبين في هذه الشريحة أيضاً.
كيفية الاشتراك؟
يتاح الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي لشركة لولو للتجزئة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المستثمرين الهنود، مع مراعاة قوانين تلك البلدان.
ويمكن للمستثمرين الأفراد التوجه إلى وسطاء الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وتجار التجزئة الذين يتلقون الاكتتابات. يوجد ما يقرب من 20 بنكاً يتيح للأشخاص الاشتراك من خلالهم. الشرط الأساسي للاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات العربية المتحدة هو الحصول على رقم المستثمر الوطني (NIN)، والذي يمكن الحصول عليه من خلال شركات الوساطة.
يمكن للمستثمرين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على المعلومات والإرشادات من المواقع الإلكترونية لشركات الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتواصل معها لمعرفة المستندات والإجراءات الخاصة بكيفية الحصول على رقم المستثمر الوطني والاكتتاب. ستقوم شركات الوساطة بإجراء عملية KYC (اعرف عميلك) قبل التقدم بطلب الحصول على رقم المستثمر الوطني والاكتتاب.
بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً أسئلة وأجوبة مفصلة متاحة عبر الإنترنت للمهتمين بالاستثمار.