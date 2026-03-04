القطاع غير النفطي بالإمارات يسجل قفزة تاريخية في فبراير

اكتسب القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات زخماً جديداً في فبراير، حيث أدت أنشطة الأعمال والطلبات الجديدة إلى أقوى توسع في عام وعززت سمعة الدولة كواحدة من أسرع الاقتصادات المتنوعة نمواً في المنطقة.

أظهر أحدث مسح أجرته S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى 55.0 في فبراير من 54.9 في يناير، مسجلاً أعلى مستوى في 12 شهراً ويشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل عبر الاقتصاد غير النفطي. أي قراءة فوق 50 تشير إلى التوسع.

تؤكد البيانات المرونة المستمرة لنموذج الإمارات الاقتصادي المتنوع، حيث تبرز قطاعات مثل البناء والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيا كمحركات رئيسية للنمو.

توسع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة منذ أبريل 2024، مدعوماً بالطلب المحلي القوي، وعقود ناجحة، واستراتيجيات تسويقية جريئة من قبل الشركات التي تسعى لاغتنام الفرص في اقتصاد يتوسع بسرعة.

توازى الارتفاع في الإنتاج مع زيادة حادة في الطلبات الجديدة. أبلغت الشركات عن ارتفاع كبير في الأعمال الجديدة، أقل قليلاً من أعلى مستوى في يناير الذي يقترب من عامين، حيث أدت زيادة تدفقات السياحة، وتوسع منصات التجارة الإلكترونية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى تغذية النشاط.

يقول الاقتصاديون إن قراءة مؤشر مديري المشتريات القوية تعكس القوة الأوسع لاقتصاد الإمارات، الذي أصبح أقل اعتماداً بشكل متزايد على الهيدروكربونات على مدى العقد الماضي.