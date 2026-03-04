القطاع غير النفطي بالإمارات يسجل قفزة تاريخية في فبراير

اكتسب القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات زخماً جديداً في فبراير، حيث أدت أنشطة الأعمال والطلبات الجديدة إلى أقوى توسع في عام وعززت سمعة الدولة كواحدة من أسرع الاقتصادات المتنوعة نمواً في المنطقة.
أظهر أحدث مسح أجرته S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى 55.0 في فبراير من 54.9 في يناير، مسجلاً أعلى مستوى في 12 شهراً ويشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل عبر الاقتصاد غير النفطي. أي قراءة فوق 50 تشير إلى التوسع.
تؤكد البيانات المرونة المستمرة لنموذج الإمارات الاقتصادي المتنوع، حيث تبرز قطاعات مثل البناء والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيا كمحركات رئيسية للنمو.
توسع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة منذ أبريل 2024، مدعوماً بالطلب المحلي القوي، وعقود ناجحة، واستراتيجيات تسويقية جريئة من قبل الشركات التي تسعى لاغتنام الفرص في اقتصاد يتوسع بسرعة.
توازى الارتفاع في الإنتاج مع زيادة حادة في الطلبات الجديدة. أبلغت الشركات عن ارتفاع كبير في الأعمال الجديدة، أقل قليلاً من أعلى مستوى في يناير الذي يقترب من عامين، حيث أدت زيادة تدفقات السياحة، وتوسع منصات التجارة الإلكترونية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى تغذية النشاط.
يقول الاقتصاديون إن قراءة مؤشر مديري المشتريات القوية تعكس القوة الأوسع لاقتصاد الإمارات، الذي أصبح أقل اعتماداً بشكل متزايد على الهيدروكربونات على مدى العقد الماضي.
وفقاً للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنحو 5 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بشكل كبير بالقطاعات غير النفطية التي تشكل الآن أكثر من 70 في المائة من الاقتصاد الوطني. توسعت الأنشطة غير النفطية بنحو 4.5 في المائة في عام 2025، مدعومة بالسياحة والتجارة والنقل والتصنيع والخدمات المالية.
“أشار مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أقوى نمو في ظروف الأعمال غير النفطية لمدة عام في فبراير، مع زيادة سريعة في الإنتاج استجابة لتدفقات قوية من الأعمال الجديدة،” قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence.
“حتى الآن، تشير البيانات إلى صورة مشجعة للاقتصاد المحلي في الربع الأول. استمر الطلب في الضغط على القدرة التجارية، مما يشير إلى أن التوسعات الإضافية في الإنتاج والتوظيف قد تكون ضرورية،” قال.
كانت إحدى السمات البارزة لأحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات هي الزيادة الحادة في الأعمال المعلقة، حيث كافحت الشركات لمواكبة الطلب المتزايد وخطوط أنابيب المشاريع الجديدة.
زادت الأعمال المتراكمة بشكل ملحوظ في فبراير، مما يعكس مزيجًا من التدفقات القوية للطلبات، وتأخيرات المعالجة الإدارية، وفحوصات الشحن. يشير تراكم الأعمال غير المكتملة إلى أن الشركات قد تحتاج إلى توسيع طاقتها بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
ارتفعت مستويات التوظيف أيضًا، حيث كثفت الشركات التوظيف لمواجهة أعباء العمل المتزايدة. وبينما ظل خلق فرص العمل معتدلاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ككل، سجلت الزيادة أكبر ارتفاع في عدد الموظفين منذ نوفمبر.
في دبي، كان زخم التوظيف أقوى. أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات للإمارة’ نمو التوظيف بأسرع وتيرة في عامين، مما يسلط الضوء على دور المدينة’ المستمر كمركز للتجارة الإقليمية والسياحة وخدمات الأعمال.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي قليلاً إلى 54.6 في فبراير من 55.9 في يناير، مما يشير إلى توسع أضعف ولكنه لا يزال قويًا في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة’.
أفادت الشركات في دبي باستمرار النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، مدعومة بتدفقات السكان المتزايدة، ومبادرات التسويق، ونمو السياحة، وزيادة تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
جاءت إشارة إيجابية أخرى للشركات من تحسن سلاسل التوريد. كما تراجعت الضغوط التضخمية قليلاً.
ارتفعت أسعار المدخلات بشكل هامشي فقط في فبراير، مسجلة أبطأ زيادة منذ أكتوبر، حيث أشارت العديد من الشركات إلى انخفاض تكاليف الوقود كعامل رئيسي في تخفيف نفقات التشغيل. وبينما ظلت تكاليف المواد مرتفعة في بعض القطاعات، كانت الزيادة الإجمالية في التكاليف معتدلة نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة. على الرغم من ذلك، حافظت الشركات على نهج حذر في التسعير.
يقول الاقتصاديون إن أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات تسلط الضوء على العمق المتزايد للاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة’، والذي تعزز بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الداعمة للأعمال والاستثمار الحكومي المستمر.
برزت الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، بينما ساعدت مبادرات مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وتأشيرات الإقامة طويلة الأجل، وبرامج الاقتصاد الرقمي في جذب الشركات الدولية والمهنيين المهرة.
أشار محللو أكسفورد إيكونوميكس مؤخرًا إلى أن النمو السكاني القوي والإنفاق على البنية التحتية والاستثمار الخاص القوي من المرجح أن يدعم التوسع غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة’ في السنوات القادمة.
بالنسبة للشركات، لا تزال التوقعات إيجابية. أظهر مسح ستاندرد آند بورز جلوبال أن الشركات تواصل التعبير عن ثقة قوية في النشاط المستقبلي، متوقعة أن تظل ظروف الطلب مواتية على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة على الرغم من تراجع المعنويات قليلاً مقارنة بذروة يناير’ الأخيرة.