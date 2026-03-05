القطاع المالي الإماراتي قوي ومرن وسط الصراع الإقليمي

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
قال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن البنوك الإماراتية “في وضع جيد” للتعامل مع التحديات الجيوسياسية المستمرة التي تواجهها المنطقة بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
أكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن القطاع المصرفي والمالي في الإمارات يواصل إظهار أعلى مستويات المرونة والاستقرار.
وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في جميع أنحاء البلاد تعمل بشكل طبيعي وتواصل تقديم خدماتها للعملاء والجمهور بكفاءة ودون انقطاع على مستوى الدولة.
على الرغم من التطورات الجيوسياسية المتتالية التي شهدتها المنطقة خلال هذه الفترة، أظهر المصرف المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الإمارات باستمرار قدرة قوية على المرونة والتكيف والنمو المستدام. وقد عزز هذا مكانة الإمارات كوجهة موثوقة وآمنة ومركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
يواصل القطاع المصرفي والمالي في الإمارات الحفاظ على مستويات قوية جدًا من كفاية رأس المال والسيولة. تبلغ نسبة كفاية رأس المال حاليًا 17 في المائة، بينما تتجاوز نسبة تغطية السيولة 146.6 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من العتبات التنظيمية الموصى بها من قبل الهيئات الإشرافية الدولية والمؤسسات المالية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي والمالي في الإمارات الآن 5.42 تريليون درهم، مما يعكس حجم ومرونة وقوة المؤسسات المالية العاملة في البلاد، بالإضافة إلى قدرتها على الوفاء بالالتزامات ودعم النشاط الاقتصادي في ظل ظروف مختلفة.
“كما أؤكد أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية في الإمارات تواصل العمل بكفاءة واستقرار كاملين. وتدعم هذه الأنظمة أطر تشغيلية وتكنولوجية متقدمة تضمن سير الخدمات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان ودون انقطاع،” قال بالعمى.
تطبق المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أطر عمل متقدمة لتحديد المخاطر وإدارتها واستمرارية الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية الرائدة وأفضل الممارسات. وهذا يعزز قدرتها على مواجهة التطورات المحتملة والتحديات الناشئة بمرونة وقدرة على التكيف.
وقال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إنه حافظ على تنسيق وثيق مع السلطات والمؤسسات المالية المعنية لمراقبة التطورات، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة وتوفير الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع في جميع أنحاء البلاد.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه يراقب باستمرار المؤشرات الرئيسية للاستقرار المالي والسيولة في القطاع المصرفي والمالي.
“كما نجري تقييمات منتظمة واختبارات إجهاد لضمان استمرار سلامة ومرونة النظام المالي،” أضاف.
وأكد المحافظ أن البنك يحافظ على جاهزية تشغيلية كاملة لتقديم الدعم اللازم للحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى أكثر من خمسة عقود من التقدم والازدهار.