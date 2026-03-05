القطاع المالي الإماراتي قوي ومرن وسط الصراع الإقليمي

يواصل القطاع المصرفي والمالي في الإمارات الحفاظ على مستويات قوية جدًا من كفاية رأس المال والسيولة. تبلغ نسبة كفاية رأس المال حاليًا 17 في المائة، بينما تتجاوز نسبة تغطية السيولة 146.6 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من العتبات التنظيمية الموصى بها من قبل الهيئات الإشرافية الدولية والمؤسسات المالية العالمية.