القطاعات غير النفطية الإماراتية تقود الريادة الإقليمية

ومع ذلك، لا تزال بعض الدول معرضة للخطر. وفقًا لستاندرد آند بورز، تواجه البحرين وعمان حساسية مالية أكبر لانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، على الرغم من أن إصلاحات عمان عززت موقفها بشكل كبير. الكويت، على الرغم من عجز مالي متوقع بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، تقع في الطرف الآخر من الطيف بامتلاكها واحدة من أكبر مجمعات الأصول السيادية في العالم، والتي تقدر بأكثر من 500 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. تدعم هذه الاحتياطيات العميقة مكانتها الائتمانية القوية وقدرتها على امتصاص الصدمات.