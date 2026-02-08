القطاعات غير النفطية الإماراتية تقود الريادة الإقليمية

أظهر تقرير حديث أنه من المتوقع أن تظل دولة الإمارات واحدة من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط مرونة في عام 2026، مدفوعة بزخم قوي في القطاعات غير النفطية وهوامش مالية متينة.
وفقًا لدراسة أجرتها ستاندرد آند بورز جلوبال، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، مع ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا النمو قادمًا من القطاعات غير النفطية، مدعومًا بالنشاط الحيوي للقطاع الخاص في دبي، واستثمارات البنية التحتية في أبوظبي، ومشاريع السياحة والترفيه الكبرى في الإمارات الشمالية.
من المتوقع أيضًا أن يظل الوضع المالي الموحد للبلاد في حالة فائض، مع رصيد الحكومة العامة عند 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، إلى جانب فائض مستمر في الحساب الجاري مكون من رقمين. يتماشى هذا التوقعات المستقرة مع التصنيف السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة AA/مستقر، والذي أعادت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات تأكيده في أواخر عام 2025.
نمو معتدل، مرونة مستمرة
في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي في عام 2026 ثابتًا على الرغم من انخفاض أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية المستمرة. تتوقع ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 3.5 في المائة، بزيادة طفيفة عن العام السابق. من المتوقع أن يدعم هذا التسارع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، واقتصادات غير نفطية أقوى في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقدرة إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في قطر.
متوسط التصنيف الائتماني السيادي للمنطقة اتجه نحو الارتفاع خلال العامين الماضيين، مدعومًا بإدخال مصادر إيرادات جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الشركات، وممارسات ميزانية أكثر شفافية، وإصلاحات تهدف إلى تقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط. تمتلك العديد من الدول الآن أسعار نفط تعادل ماليًا أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان.
ومع ذلك، لا تزال بعض الدول معرضة للخطر. وفقًا لستاندرد آند بورز، تواجه البحرين وعمان حساسية مالية أكبر لانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، على الرغم من أن إصلاحات عمان عززت موقفها بشكل كبير. الكويت، على الرغم من عجز مالي متوقع بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، تقع في الطرف الآخر من الطيف بامتلاكها واحدة من أكبر مجمعات الأصول السيادية في العالم، والتي تقدر بأكثر من 500 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. تدعم هذه الاحتياطيات العميقة مكانتها الائتمانية القوية وقدرتها على امتصاص الصدمات.
الجغرافيا السياسية: ظل طويل الأمد، ومخاطر محتواة على المدى القصير
لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة في أعقاب موجة التصعيد الإقليمي التي بدأت في عام 2023. ومع ذلك، أظهرت أنظمة الائتمان والأنظمة المالية في جميع أنحاء الخليج تاريخياً القدرة على استيعاب الصدمات دون عدم استقرار واسع النطاق. لا تفترض التوقعات الأساسية لعام 2026 صراعاً إقليمياً واسع النطاق، وتعتبر الاضطرابات في قنوات نقل الائتمان غير مرجحة ما لم تتفاقم الأحداث.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجي كبيرة — لا سيما البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر — تظل عرضة للخطر خلال فترات عدم اليقين المتزايد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعرضات الالتزامات الأجنبية داخل قطاعاتها المصرفية. في سيناريوهات الضغط العالي، يمكن أن تضع تدفقات رأس المال ضغطاً على ربط العملات أو مراكز السيولة، على الرغم من أن أطر الدعم الإقليمي تقلل من المخاطر النظامية.
مناخ الاستثمار
يظل الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط ضعيفاً هيكلياً ومن المتوقع أن يظل ضعيفاً في عام 2026، متأثراً بالملف الجيوسياسي للمنطقة’. وهذا له آثار على البلدان التي تسعى إلى تنويع اقتصادي واسع النطاق، لا سيما المملكة العربية السعودية. على الرغم من التقدم الواسع في إطار رؤية 2030، لا يزال جزء كبير من التمويل يعتمد على المالية العامة والاقتراض الخارجي.
من المتوقع أن يتقلص العجز المالي للمملكة العربية السعودية’ إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وتوسع الإيرادات غير النفطية، لكن ضغوط التمويل لا تزال قائمة. تضاعفت تكاليف الفائدة أكثر من الضعف منذ عام 2019، وتضاعفت الالتزامات الأجنبية للبنوك المحلية ثلاث مرات منذ عام 2022، مما رفع متطلبات التمويل الخارجي.
بشكل عام، تدخل المنطقة عام 2026 وهي مجهزة بشكل أفضل لإدارة الصدمات مقارنة بالدورات السابقة. وقد عززت احتياطيات الأصول السيادية الأكبر، والأطر المالية الأكثر مرونة، والإصلاحات الهيكلية المستمرة من المرونة. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، فإن النمو الواسع النطاق والمراكز المالية المستقرة يضعها ضمن أقوى الاقتصادات أداءً في المنطقة’ — وهو مركز ينعكس في تصنيفها السيادي المرتفع وتوقعاتها المستقبلية الإيجابية.