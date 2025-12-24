الفوترة الإلكترونية ومزودو الخدمة: "شبكة اتصالات" جديدة للأعمال في الإمارات

يتم حالياً تسجيل بعض برامج المحاسبة أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERPs) كمزودي خدمة معتمدين، وستكون أنظمتهم جاهزة للتعامل مع نظام "بيبول" (Peppol). فإذا كنت تستخدم هذا البرنامج حصرياً لجميع معاملات الشراء والبيع الخاصة بك وكان حل الفوترة الإلكترونية لديهم يلبي كافة متطلباتك، فقد يكونون خياراً سهلاً وممكناً بالنسبة لك. ومع ذلك، قد توفر شركات تكنولوجيا الفوترة الإلكترونية المتخصصة ميزات وتخصيصات أكثر. أما شركات المحاسبة، فبالإضافة إلى امتلاكها لتكنولوجيا الفوترة الإلكترونية المتخصصة داخلياً أو من خلال شركاء تقنيين، فإن لديها القدرة على فهم احتياجات عملك ومحاسبتك وتقاريرك المحددة، وقد تكون أكثر قدرة على الربط بين حل الفوترة الإلكترونية وتلك الاحتياجات.