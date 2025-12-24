الفوترة الإلكترونية ومزودو الخدمة: "شبكة اتصالات" جديدة للأعمال في الإمارات

الفوترة الإلكترونية قادمة إلى المدينة.
في غضون أقل قليلاً من عامين، سنقوم جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال فواتيرنا إلى الشركات والحكومة إلكترونياً.
كجزء من تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، يبرز نوع جديد من الشركات في الدولة، يُطلق عليهم اسم "مزودي الخدمة المعتمدين" أو (ASPs).
قد يكون من الصعب قليلاً على شخص غير مطلع على الفوترة الإلكترونية فهم فكلاة مزودي الخدمة المعتمدين ودورهم.
دعوني أحاول شرح ذلك باستخدام الهواتف المحمولة كمثال توضيحي.
إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة هاتفية مع شخص ما باستخدام الهاتف المحمول، فيجب أن تكون أنت والمستلم متصلين بشبكة اتصالات من خلال أحد مزودي خدمة الاتصالات.
إن دور مزود الخدمة المعتمد (ASP) تحت نموذج الفوترة الإلكترونية في الإمارات يشبه دور مزود خدمة الاتصالات. فالفواتير الإلكترونية التي تصدرها ستنتقل منك إلى شبكة الفوترة الإلكترونية عبر مزود الخدمة الخاص بك، والفواتير التي يصدرها موردوك لك ستصل إليك عبر نفس مزود الخدمة – تماماً كما تستخدم المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة نفس مزود خدمة الاتصالات.
لذلك، يجب على كل شركة في دولة الإمارات تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) ضمن المواعيد النهائية التي حددتها وزارة المالية، وهي 31 يوليو 2026 للشركات التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون درهم إماراتي، و31 مارس 2027 للشركات التي تقل مبيعاتها عن ذلك.
من هم هؤلاء المزودون وأين يمكنك العثور عليهم؟
مزودو الخدمة المعتمدون هم مؤسسات تجارية حصلت (أو هي في طور الحصول) على موافقة وزارة المالية للعمل بصفتهم هذه. وتُنشَر أسماؤهم وتفاصيلهم عبر الإنترنت من قبل الوزارة بمجرد اعتمادهم (الأولي) بعد فحص دقيق لمدى التزامهم بالمعايير العديدة التي وضعتها الحكومة.
تمتلك هذه الشركات التكنولوجيا اللازمة للربط بشبكة الفوترة الإلكترونية في الإمارات ونقل فواتير المورد تلقائياً بالصيغة المحددة للملف إلى مزود الخدمة الخاص بالعميل وإلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
عادة ما ينقسم مزودو الخدمة المعتمدون إلى ثلاثة أنواع: شركات برمجيات المحاسبة، الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الفوترة الإلكترونية، وشركات المحاسبة والاستشارات.
يتم حالياً تسجيل بعض برامج المحاسبة أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERPs) كمزودي خدمة معتمدين، وستكون أنظمتهم جاهزة للتعامل مع نظام "بيبول" (Peppol). فإذا كنت تستخدم هذا البرنامج حصرياً لجميع معاملات الشراء والبيع الخاصة بك وكان حل الفوترة الإلكترونية لديهم يلبي كافة متطلباتك، فقد يكونون خياراً سهلاً وممكناً بالنسبة لك. ومع ذلك، قد توفر شركات تكنولوجيا الفوترة الإلكترونية المتخصصة ميزات وتخصيصات أكثر. أما شركات المحاسبة، فبالإضافة إلى امتلاكها لتكنولوجيا الفوترة الإلكترونية المتخصصة داخلياً أو من خلال شركاء تقنيين، فإن لديها القدرة على فهم احتياجات عملك ومحاسبتك وتقاريرك المحددة، وقد تكون أكثر قدرة على الربط بين حل الفوترة الإلكترونية وتلك الاحتياجات.
يتعين على كل شركة أيضاً إجراء ترتيبات مع مزود الخدمة الخاص بها حول كيفية نقل الفواتير بين نظامها المحاسبي ونظام مزود الخدمة. بالنسبة للفواتير الصادرة، يمكن أن تتراوح هذه الترتيبات من الإدخال اليدوي للفواتير في نظام مزود الخدمة – وهو ما يعني فعلياً مضاعفة الجهد المبذول في إنشاء الفاتورة – إلى التكامل الكامل بين أنظمتك الداخلية وأنظمة مزود الخدمة، مما يؤدي إلى نقل سلس للبيانات.
وبالمثل، بالنسبة للفواتير الواردة، يمكن أن يحقق التكامل الكامل فائدة النقل السلس لبيانات الفاتورة من مزود الخدمة إلى أنظمتك الداخلية، مما يوفر قدراً كبيراً من وقت المعالجة. ولكن بالطبع، هذا التكامل يأتي بتكلفة.
يعتمد اختيارك لمزود الخدمة المعتمد الصحيح لعملك على مجموعة متنوعة من العوامل – ميزات نظامك المحاسبي وأنظمة مزود الخدمة، حجم البيانات، مدى نضج الأتمتة واستراتيجيتها في الشركة، احتياجات التقارير والتحليل، احتياجات الفواتير الخاصة بالصناعة والعمل، التكلفة، ومستويات الخدمة، وغيرها من الاعتبارات الرئيسية.
يعد اختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب أحد أكثر القرارات حسمًا للاستعداد للفوترة الإلكترونية، ويتطلب تفكيراً دقيقاً في احتياجات العمل على المديين القصير والطويل. ونظراً للوقت المحدود للامتثال، يجب على الشركات البدء في التركيز على هذا الأمر بشكل عاجل إذا لم تكن قد بدأت بالفعل.