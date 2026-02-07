الفضة..أسبوع مضطرب آخر مع صعوبة استقرار الأسعار

من منظور فني، لا تزال الصورة هشة. سلط فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، الضوء على أن الفضة لا تزال تتداول دون المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 9 أيام و 21 يومًا، مع مؤشرات الزخم في المنطقة السلبية العميقة. “لا تزال الفضة تتداول دون المتوسط المتحرك البسيط 9 و 21 على الرسم البياني اليومي ولديها مؤشر قوة نسبية (RSI) يبلغ 28، مما يشير إلى أنها في منطقة ذروة البيع،” قال. على الرسم البياني للساعة الواحدة، يرى مقاومة عند 81 دولارًا (المتوسط المتحرك البسيط 100) و 96 دولارًا (المتوسط المتحرك البسيط 200)، بينما يقع الدعم الفوري عند 64 دولارًا ثم 57 دولارًا.