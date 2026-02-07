الفضة..أسبوع مضطرب آخر مع صعوبة استقرار الأسعار

واصلت الفضة تراجعها الدراماتيكي هذا الأسبوع، لتغلق يوم الجمعة عند 77.20 دولار للأوقية — وهو انتعاش طفيف من المستويات المنخفضة للغاية التي شهدتها الجلسات السابقة ولكنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي بلغتها في أواخر يناير.
التقلبات الحادة للمعادن، التي دفعتها تدفقات سوق العقود الآجلة، ودولار أمريكي أقوى، وتراجع شهية المخاطرة، قد كثفت القلق بين المستثمرين الذين شاهدوا الفضة تخسر أكثر من 40 بالمائة من ذروتها الأخيرة.
يأتي التصحيح بعد عدة أيام من البيع المكثف، بما في ذلك انخفاض يقارب 20 بالمائة يوم الخميس، مما يمثل ثاني أكبر انخفاض يومي للفضة على الإطلاق. قال كارستن مينكي، رئيس أبحاث الجيل القادم في جوليوس باير، إن عمليات البيع المتجددة كان من الصعب ربطها بأي محفز إخباري واضح. “نحن نكافح لتحديد أي أخبار محددة لعمليات البيع المتجددة،” قال، مضيفًا أن هذه الخطوة “تؤكد مرة أخرى هيمنة التدفقات على الأساسيات في السوق في الوقت الحالي”.
أشار مينكي إلى أن زيادات الهامش من قبل بورصات العقود الآجلة العالمية، بما في ذلك CME، “لا يمكن أن تفسر التحركات الهائلة،” مؤكداً أن البورصة تصرفت فقط بعد انهيار الأسعار بدلاً من التسبب في عمليات البيع. بدلاً من ذلك، عزا التقلبات إلى المراكز المضاربية — خاصة في الصين — حيث ساهم التخزين بالتجزئة ومحدودية توفر المنتجات في تحركات السوق الكبيرة. “من المتوقع أن تظل التقلبات مرتفعة على الأقل على المدى القصير،” حذر، محافظاً على نظرة محايدة للفضة ومركز جوليوس باير الطويل في نسبة الذهب إلى الفضة.
استمر الاضطراب مع رد فعل الأسواق العالمية على دولار أمريكي أقوى وانخفاضات حادة في أسهم التكنولوجيا. وفقًا لجوشوا ماهوني، كبير محللي الأسواق في Scope Markets، “انهارت الفضة بنسبة 17 بالمائة في غضون ساعتين فقط” خلال التداول الآسيوي، مما يؤكد كيف تحول الشعور في الصين. “تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض جاء خلال الجلسة الصينية، مما يسلط الضوء على فقدان الثقة في منطقة كانت في السابق مركز الشراء المادي،” قال. ربط ماهوني الانخفاضات الأخيرة برد فعل السوق بعد ترشيح كيفن وارش لقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قائلاً إن الدولار الأقوى وعدم اليقين بشأن سياسة أسعار الفائدة قد أضاف ضغطًا على المعادن الثمينة — وحتى العملات المشفرة. “يبدو أن دور الملاذ الآمن للمعادن الثمينة قد تلاشى في الوقت الحالي،” قال.
من منظور فني، لا تزال الصورة هشة. سلط فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، الضوء على أن الفضة لا تزال تتداول دون المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 9 أيام و 21 يومًا، مع مؤشرات الزخم في المنطقة السلبية العميقة. “لا تزال الفضة تتداول دون المتوسط المتحرك البسيط 9 و 21 على الرسم البياني اليومي ولديها مؤشر قوة نسبية (RSI) يبلغ 28، مما يشير إلى أنها في منطقة ذروة البيع،” قال. على الرسم البياني للساعة الواحدة، يرى مقاومة عند 81 دولارًا (المتوسط المتحرك البسيط 100) و 96 دولارًا (المتوسط المتحرك البسيط 200)، بينما يقع الدعم الفوري عند 64 دولارًا ثم 57 دولارًا.
تعزز بيانات الأسعار الفورية الدولية الشعور بعدم الاستقرار. في وقت سابق من الجلسة العالمية ليوم الجمعة، انخفضت الفضة إلى أدنى مستوى لها عند 64.1 دولار للأوقية، بانخفاض يقارب 10 في المائة خلال اليوم، قبل أن ترتد بقوة نحو 70 دولارًا - وهو ما يعكس التقلبات الشديدة التي تهيمن على السوق الآن. يعزو المحللون الانخفاض إلى مزيج من التقييمات المرتفعة، وتصفية الرافعة المالية، والمخاوف الأوسع حول المعنويات الاقتصادية العالمية. وقد أدى تعزيز الدولار الأمريكي - الذي يتجه نحو أقوى أداء أسبوعي له منذ نوفمبر - إلى تآكل شهية المستثمرين للسلع المقومة بالدولار، مما أدى إلى تسريع عمليات البيع.
توقعات الأسبوع المقبل
يتوقع مراقبو السوق أن يظل الأسبوع المقبل متقلبًا حيث يستوعب المتداولون شدة الانخفاضات الأخيرة. حذر مينكي من بنك جوليوس باير من أن “غبار عمليات البيع سيحتاج إلى بعض الوقت ليستقر،” مضيفًا أن العودة الفورية إلى الارتفاع المبهج لشهر يناير “تبدو غير مرجحة بشكل متزايد” بالنظر إلى التمركزات الحالية واتجاهات المعنويات. وقد ردد محللو ABP Live هذا الرأي، قائلين إنه على الرغم من أن الأساسيات المرتبطة بالطلب الصناعي لا تزال سليمة، إلا أن تصفية المراكز المضاربية قد تستمر في ممارسة ضغط هبوطي على المدى القريب.
من الناحية الفنية، تشير قراءات فاليشا للتشبع البيعي إلى إمكانية حدوث ارتداد قصير الأجل، ولكن فقط إذا استعادت الأسعار مستويات المقاومة فوق 81 دولارًا. حتى ذلك الحين، قد يستمر المتداولون في اختبار الدعم بالقرب من أدنى المستويات الأخيرة.
بشكل عام، تدخل الفضة الأسبوع المقبل على أرضية متزعزعة — محصورة بين الطلب الهيكلي طويل الأجل وضغوط السوق قصيرة الأجل، مع توقع أن تظل التقلبات هي السمة المميزة.