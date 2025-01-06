الفرص والتحديات: الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد العالمي

وأشار الفرحان إلى أن إبداع أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج أعمالاً فنية أو يؤلف الموسيقى، لكنها تفتقر إلى الحس الإنساني الذي يعطي الإبداع معناه العميق، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل الأنماط والبيانات السابقة، لذا يمكن أن يكون مقلداً ذكياً وليس مبدعاً حقيقياً.