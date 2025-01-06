الفرص والتحديات: الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد العالمي
أكد الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة تحول في تاريخ البشرية في ظل التحولات التكنولوجية الكبرى التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي تجاوز كونه مجرد تقنية جديدة ليصبح مجالاً علمياً وفلسفياً يهدف إلى محاكاة العقل البشري ومحاولة فهمه، وهو ما أثار إعجاب العلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد نظام قادر على أداء المهام، بل لديه القدرة على التعلم والتكيف مع البيئة المحيطة، وهو ما يجعله مشابهاً للقدرات العقلية البشرية، وإن لم يكن مطابقاً لها تماماً.
وقال الفرحان إن هذا المجال يثير تساؤلات فلسفية عميقة حول طبيعة العقل البشري، وهل يمكن ترجمة المشاعر الإنسانية والإبداع والتفكير الأخلاقي إلى خوارزميات رياضية، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يعد محركاً رئيسياً للكفاءة الاقتصادية، حيث يساهم في خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، سواء في القطاع الصناعي أو الصحي.
وقال الفرحان إن الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الاقتصادية، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا المجال قد يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية تتجاوز تريليونات الدولارات خلال العقد المقبل.
وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، أوضح الفرحان أن الذكاء الاصطناعي يعمل على إعادة تشكيل العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى تطبيقاته في التعليم، حيث أصبحت منصات التعليم الإلكتروني تعتمد على تقنيات تحليل البيانات لتوفير تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب.
ولكنه أشار إلى أن هذه التحولات قد تثير المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على القيم الإنسانية، خاصة في ظل المخاوف من فقدان الوظائف بسبب انتشار الأتمتة على نطاق واسع.
وعن التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قال الدكتور الفرحان: "إن القدرة على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات تثير أسئلة مهمة حول الخصوصية وحقوق الأفراد، وهناك حاجة ملحة لتطوير أطر قانونية قادرة على مواكبة هذا التطور السريع وضمان حماية الحقوق".
وأشار الفرحان إلى أن إبداع أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج أعمالاً فنية أو يؤلف الموسيقى، لكنها تفتقر إلى الحس الإنساني الذي يعطي الإبداع معناه العميق، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل الأنماط والبيانات السابقة، لذا يمكن أن يكون مقلداً ذكياً وليس مبدعاً حقيقياً.
وشدد الخبير على ضرورة التعاون بين البشر والآلات في المستقبل، مشيراً إلى أن الشراكة بين البشر والتكنولوجيا يجب أن تقوم على التفاهم المتبادل للقدرات والحدود، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة، ويتطلب مواجهة هذه الفرصة بالحكمة ورؤية شاملة تحترم القيم الإنسانية.