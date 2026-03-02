الفجيرة تتحول إلى "ساحة انتظار" عالمية مع تصاعد أزمة تأمين السفن في الخليج

أصدرت عدة شركات تأمين بحري رائدة — بما في ذلك أعضاء في "المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض" المكونة من 12 نادياً — إخطارات بإنهاء تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج والمياه المجاورة، وذلك اعتباراً من 5 مارس. وأكدت أندية مثل "غارد"، و"سكولد"، و"نورث ستاندرد"، ونادي لندن، والنادي الأمريكي، أن التغطية المتعلقة بالحرب والإرهاب والأضرار المرتبطة بالنزاعات لن تُطبق تلقائياً بعد الآن في المناطق المصنفة "عالية المخاطر"، بما في ذلك المياه الإقليمية الإيرانية والممرات الملاحية الرئيسية المؤدية إلى مضيق هرمز.