العملات المشفرة والأسهم تتراجع وسط اضطراب عالمي أثارته "ديب سيك"

ولقد كان لإعلان شركة "ديب سيك" تأثير كبير على أسواق الأسهم العالمية أيضاً. فقد شهدت المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك"، انخفاضات كبيرة، وخاصة في أسهم التكنولوجيا. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، عكست أسواق مثل سوق دبي المالي والسوق المالية السعودية هذا التقلب. وأشار "أحمد خالد"، وهو محلل مالي مقيم في دبي، إلى أن: "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل متزايد بالاتجاهات العالمية. وعندما تتعثر شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن ذلك يخلق موجة من عدم اليقين تصل إلى شواطئنا".