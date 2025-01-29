العملات المشفرة والأسهم تتراجع وسط اضطراب عالمي أثارته "ديب سيك"
اهتزت الأسواق العالمية هذا الأسبوع بعد إطلاق شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي، ممّا أدى إلى موجة بيع حادة في الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.
وشهدت عملة البيتكوين انخفاضاً كبيراً، حيث انخفضت بنسبة 6.5% خلال التعاملات الصباحية في لندن، مسجلة أكبر خسارة لها في يوم واحد منذ 6 ديسمبر. كما عانت العملات المشفرة الأخرى، مثل "إكس آر بي" و"سولانا"، من انخفاضات أكبر، حيث انخفضت "إكس آر بي" بنسبة 9.0% وتبعتها "سولانا".
وتتزامن الاضطرابات في سوق العملات المشفرة مع المخاوف المتزايدة بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة "ديب سيك"، والذي يُنظر إليه على أنه منافس جاد لشركات التكنولوجيا الأمريكية. يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الاضطراب المحتمل الذي قد يسببه هذا النموذج للهيمنة الراسخة للشركات الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وخاصة في التقنيات المتقدمة مثل نماذج اللغة الكبيرة.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري فاينانشال": "تكافح الأصول الرقمية للحفاظ على قيمتها وسط اضطرابات السوق العالمية التي أشعلتها "ديب سيك". يثير هذا البيع أسئلة بالغة الأهمية حول مستقبل العملات المشفرة بعد طفرة العام الماضي". وحوّمت عملة البيتكوين حول 101800 دولار، ممّا يعكس انخفاضاً بنسبة 3.0% عن الجلسة السابقة. وفي الوقت نفسه، تأثرت عملات رقمية مثل "إيثريوم" و"سولانا" سلباً بهبوط مؤشر "ناسداك 100"، الذي يتتبع أسهم التكنولوجيا الأمريكية.
وأضاف "فاليشا": "يشير الارتفاع السريع لمنصة "ديب سيك" مفتوحة المصدر إلى زيادة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي من الصين، ممّا يزيد من المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها لشركات التكنولوجيا الأمريكية. ويتمثّل الخطر الذي يهدد العملات المشفرة في أن قلق سوق الأسهم من شأنه أن يقلّل من الاستثمار المضاربي، ممّا يعاكس أي فوائد محتملة من اللوائح الداعمة للأصول الرقمية التي أعلن عنها الرئيس "ترامب"".
وصرّحت "ليزا تشين"، وهي متداولة في العملات المشفرة في سنغافورة، قائلة: "تشتهر أسواق العملات المشفرة بالتقلب، ويمكن أن تؤدي أحداث مثل هذه إلى إثارة عمليات بيع ذعر. يميل العديد من المستثمرين إلى التصرف بشكل متهور، وغالباً دون فهم كامل للأسباب الكامنة وراء ذلك".
ولقد كان لإعلان شركة "ديب سيك" تأثير كبير على أسواق الأسهم العالمية أيضاً. فقد شهدت المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك"، انخفاضات كبيرة، وخاصة في أسهم التكنولوجيا. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، عكست أسواق مثل سوق دبي المالي والسوق المالية السعودية هذا التقلب. وأشار "أحمد خالد"، وهو محلل مالي مقيم في دبي، إلى أن: "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل متزايد بالاتجاهات العالمية. وعندما تتعثر شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن ذلك يخلق موجة من عدم اليقين تصل إلى شواطئنا".
وأصبح المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي حساسين بشكل خاص لتقلبات الأسواق العالمية، نظراً لاعتمادهم على عائدات النفط والتركيز المتزايد على قطاعات التكنولوجيا. وفي أعقاب أنباء "ديب سيك"، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.0% خلال أيام. وأضاف "خالد": "يشير هذا الانخفاض بوضوح إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم المخاطر، وخاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا".
ورغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بشكل عام، فقد سجلت بعض مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب متواضعة. فقد ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية قليلاً إلى 9,556.96 نقطة، وساهم سهم الشركة العالمية القابضة في هذا الارتفاع. وافتتح سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 5,211.78 نقطة، بدعم من مكاسب سهم "إعمار" العقارية. وفي الوقت نفسه، افتتح مؤشر السوق الرئيسية في الرياض مرتفعاً بنسبة 0.2% عند 12,395.88 نقطة، بقيادة أسهم الاتصالات.
صرّح "جاكوب فالكينكرون"، كبير استراتيجيي الاستثمار في أوروبا لدى "ساكسو بنك"، قائلاً: "لقد أحدث ظهور "ديب سيك" موجة من الصدمة في عالم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. إن نموذجهم الكبير الجديد يضاهي أداء الشركات الرائدة في الولايات المتحدة مثل "أوبن أيه آي" بنسبة 5-10% فقط من التكلفة، حيث تم تطويره بحوالي 6 ملايين دولار مقارنة بمئات الملايين التي أنفقتها شركات أخرى. وقد هزت هذه الكفاءة السوق، ممّا أدى إلى عمليات بيع كبيرة للاعبين الرئيسيين مثل "إنفيديا"، و"مايكروسوفت"، و"ميتا"".