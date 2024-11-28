العلامات التجارية في الشرق الأوسط: التخصيص ضرورة وليس خياراً

تولي القيم الثقافية في الشرق الأوسط أهمية كبيرة للتجارب الشخصية، مما يجعل هذا النهج أساسياً لنجاح العلامات التجارية. فالضيافة تُعد جزءاً جوهرياً من ثقافة المجتمع، ويميل المستهلكون بشكل طبيعي نحو العلامات التجارية التي تتماشى مع هذه التقاليد العريقة. لكن التوقعات اليوم تتجاوز المجاملات التقليدية، حيث يسعون إلى تجربة متكاملة تجمع بين التفاعلات الرقمية والواقعية بسلاسة.

تكشف النتائج الأخيرة من (موإينغايج) MoEngage عن عمق هذا التوقع: