العقارات في الإمارات: التمويل العقاري آفاق واعدة

يقول الخبراء إن سوق تمويل الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 مهيأة لنمو قوي، مدفوعا بأساسيات السوق القوية وثقة المستثمرين ومجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية.

أفاد كبار المسؤولين التنفيذيين والمتخصصين في القطاع العقاري بأن السوق شهد طلبًا قويًا بفضل تزايد أعداد المغتربين، وازدهار السياحة، وتزايد عدد السكان الراغبين في تملك المنازل. وقد ساهمت المبادرات الحكومية، بما في ذلك إصدار تأشيرات طويلة الأجل وإصلاحات ملكية المغتربين، في تحفيز الاهتمام بالاستثمارات العقارية.

يستفيد السوق من أسعار الرهن العقاري التنافسية، حيث تقدم بعض البنوك أسعار فائدة أقل من 4%، مما يقل عن سعر الفائدة القياسي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد سهّلت خيارات التمويل المرنة، مثل خطط السداد 70-30 و80-20، إمكانية امتلاك المنازل، مما عزز الطلب، لا سيما في دبي، حيث ارتفعت معاملات الرهن العقاري بنسبة 4.76% في الربع الأول من عام 2025، وفقًا للتقرير.

يرتبط ربط عملة الإمارات العربية المتحدة بالدولار الأمريكي بأسعار الرهن العقاري بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات بتخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة تُعزز القدرة على تحمل التكاليف. تجذب المبادرات الحكومية، بما في ذلك قوانين التملك المُيسّرة والتأشيرات طويلة الأجل، المستثمرين الأجانب، بينما يُعزز النمو السكاني والسياحي الطلب على العقارات السكنية.

من المتوقع أن يشهد السوق نمواً مطرداً، مع التركيز على الإسكان الميسور والمشاريع التنموية المستدامة. ومع ذلك، قد تؤثر تحديات مثل ارتفاع تكاليف البناء واحتمال تقلبات السوق العالمية على شروط التمويل.

"مع تدخل البنوك لتمويل العقارات على الخريطة وزيادة حجم الرهن العقاري في دبي بنسبة 24% على أساس سنوي، يظل سوق الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة حافزًا رئيسيًا لنمو العقارات، مما يوفر فرصًا للمشترين المحليين والدوليين على حد سواء."