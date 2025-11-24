العقارات الفاخرة تقود نمو سوق دبي في 2026 بدعم من الأثرياء العالميين

وأوضح: "يبدو أن هناك خطرًا حقيقيًا لحدوث فائض في العرض يتجاوز الطلب، أي قدرة السوق على استيعاب جميع المنازل الجديدة المطوّرة. إلا أن الجانب الإيجابي في الوقت الحالي هو عدم قدرة السوق على تسليم جميع المشاريع المعلنة في مواعيدها. فقد جرى إنجاز 60 في المئة فقط من المساكن الموعودة في الوقت المحدد بين 2022 و2024، بينما انخفضت النسبة هذا العام إلى 46 في المئة فقط بين الربعين الأول والثالث من عام 2025، ما يشير إلى احتمال وجود ضغوط على قدرات المقاولين."