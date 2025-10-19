"العربية للطيران" تنجو من كارثة غرق بعد اقترابها الخطير من سطح البحر

تحقق هيئة سلامة الطيران الإيطالية في حادث وُصف بأنه "خطير" بعدما اقتربت طائرة تابعة لشركة "العربية للطيران" (Air Arabia) بشكل خطير من سطح البحر الأبيض المتوسط بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كاتانيا في صقلية.

وبعد مراجعة أولية للمعلومات الواردة من الشركة المشغلة، صنّفت الوكالة الوطنية لسلامة الطيران (ANSV) الحادث على أنه "حادث خطير" وفتحت تحقيقاً في السلامة.

تفاصيل الحادث والتحقيق

وقعت الحادثة قبل شهر تقريباً، وتحديداً في 20 سبتمبر 2025، في الساعة 21:57 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، عندما كانت طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لـ "العربية للطيران"، وتحمل تسجيل CN-NML، في طريقها إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن بعد إقلاعها من مطار كاتانيا.

وذكرت الوكالة الإيطالية (ANSV) في بيانها أن الطائرة "تلقت رسالة سحب (pull-up) من نظام التحذير من القرب الأرضي (GPWS). وحدث هذا عندما اقتربت الطائرة من سطح البحر، حيث وصلت إلى مسافة قصيرة جداً منه. وقد استمرت الرحلة دون وقوع أي حوادث أخرى".

الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة، بل كان يتواجد فيها طياران وأربعة من أفراد طاقم الطائرة (ستة أشخاص إجمالاً).

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

معلومات حول الرحلة والشركة

الطائرة: إيرباص A320، تسجيل CN-NML. 4

الرحلة: متجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.

المغادرة: مطار كاتانيا (صقلية، إيطاليا).

المشغل: الطائرة تابعة لـ "العربية للطيران المغرب" (Air Arabia Maroc) ، وهي شركة مشتركة وعضو في مجموعة "العربية للطيران"، ومقرها مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

ملاحظة: في 20 سبتمبر، تسلمت "العربية للطيران"، وهي أول وأكبر ناقل جوي منخفض التكلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أول طائرة من طراز إيرباص A320neo من طلبية تضم 120 طائرة من عائلة A320.

وتعمل "العربية للطيران" من ستة مراكز رئيسية: مطار الشارقة الدولي، مطار رأس الخيمة الدولي، مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، مطار أبوظبي الدولي، ومطار جناح الدولي في كراتشي.

وتواصل صحيفة الخليج تايمز محاولاتها للتواصل مع شركة الطيران للحصول على تعليق حول الحادثة.