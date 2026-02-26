العربية للطيران تطلق رحلاتها اليومية المباشرة إلى روما

أعلنت العربية للطيران عن إطلاق خدمتها اليومية المباشرة من الشارقة إلى روما، موسعة بذلك نطاق وصولها الأوروبي. اعتبارًا من 1 يوليو 2026، سيعزز المسار الجديد الذي يربط مطار الشارقة الدولي بمطار روما فيوميتشينو الاتصال المباشر بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
سيتم تشغيل المسار بواسطة طائرة إيرباص A320neo، وهي إحدى أحدث الطائرات التي أضيفت إلى أسطول الناقلة، وتقدم كفاءة معززة في استهلاك الوقود، وانبعاثات منخفضة، وراحة محسنة في المقصورة.
العربية للطيران هي أول وأكبر مشغل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمثل إضافة روما إنجازًا آخر في توسعها الأوروبي المطرد ويعزز وجودها المتنامي في إيطاليا.
قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: “يسرنا أن نوسع نطاق وجودنا الأوروبي بإطلاق رحلات يومية إلى روما، إحدى أكثر المدن شهرة وأهمية ثقافية في العالم. يعكس توسيع وجودنا في إيطاليا التزامنا المستمر بتقديم اتصال مباشر ومريح إلى الوجهات الدولية الرئيسية مع توفير خيارات سفر موثوقة وذات قيمة لعملائنا.”
جدول الرحلات إلى روما (FCO) اعتبارًا من 1 يوليو 2026 (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي):
من جانبه، صرح إيفان باساتو، كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما: "يسعدنا الترحيب بالعربية للطيران كشركة طيران جديدة ستربط روما بدولة الإمارات العربية المتحدة. إن الخدمة الجديدة إلى الشارقة ستعمل على تنويع وتوسيع العروض المقدمة نحو شبه الجزيرة العربية، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للسوق الرومانية، ويعزز مكانة مطار فيوميتشينو الدولية كونه حاصلاً على تصنيف 5 نجوم من سكاي تراكس وأفضل مطار في أوروبا للسنوات التسع الماضية على التوالي، وذلك بفضل جودة الخدمات المقدمة لمسافرينا".
مع إطلاق روما، تقدم العربية للطيران الآن رحلات يومية مباشرة إلى كل من ميلانو-بيرغامو وروما، مما يعزز التزامها بتوفير خيارات سفر ميسورة التكلفة ومريحة بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، ويدعم الطلب المتزايد على السياحة والأعمال والتجارة بين البلدين.
تشغل العربية للطيران أسطولاً حديثاً يتألف بالكامل من طائرات إيرباص A320 و A321، وهي الطائرات الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد في العالم.
يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وروما من خلال زيارة موقع العربية للطيران، أو الاتصال بمركز الاتصال، أو عبر وكالات السفر.