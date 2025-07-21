العربية للطيران تشغل شركة طيران اقتصادية سعودية جديدة

في عام 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق شركة طيران وطنية جديدة، هي "طيران الرياض"، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة. وستُغطي "طيران الرياض" أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، مستفيدةً من موقع المملكة الاستراتيجي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.