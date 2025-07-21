العربية للطيران تشغل شركة طيران اقتصادية سعودية جديدة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية يوم الأحد إن شركة العربية للطيران الإماراتية كانت من بين تحالف من ثلاث شركات فازت بمناقصة لتشغيل شركة طيران وطنية سعودية جديدة منخفضة التكلفة.
وستشغل شركة الطيران 45 طائرة تخدم 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية، وتنقل 10 ملايين مسافر بحلول عام 2030. وستشغل شركة الطيران الجديدة رحلاتها من مركزها في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بهدف تعزيز الربط الجوي في المنطقة الشرقية، وزيادة سعة المقاعد، وتقديم خيارات أكثر تنافسية للمسافرين.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج إن شركة الطيران الجديدة تهدف إلى تعزيز "الربط الجوي للمنطقة الشرقية وزيادة سعة المقاعد وتوفير خيارات سفر تنافسية للمسافرين".
صرح وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، صالح الجاسر، بأن شركة الطيران الجديدة المُعلن عنها ستُسهم في تعزيز المنافسة، وستُتيح خيارات أوسع للمسافرين. كما ستُوفر أكثر من 2400 فرصة عمل، وفقًا للسلطات.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "نفخر باختيارنا من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة منخفضة التكلفة مقرها الرئيسي في الدمام".
بصفتنا شركة رائدة في مجال الطيران الاقتصادي في المنطقة، يُمثل هذا الإنجاز إنجازًا هامًا يؤكد التزامنا بدعم نمو وتطور قطاع الطيران في المملكة. ومن خلال نموذجنا الاقتصادي الراسخ وخبرتنا الإقليمية، ستوفر هذه الشراكة الجديدة تجربة سفر موثوقة وقيّمة للمسافرين، وستساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة الشرقية وخارجها.
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز قطاع الطيران لديها حيث تتطلع البلاد إلى تنويع الاقتصاد إلى ما هو أبعد من النفط، وتعزيز السياحة، ووضع المملكة كمركز عالمي للطيران.
ويتضمن هذا التوسع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع خطط لتوجيه 100 مليار دولار إلى القطاع بحلول عام 2030 وزيادة مساهمة الطيران العام في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة أضعاف إلى 2 مليار دولار بحلول العام نفسه.
في عام 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق شركة طيران وطنية جديدة، هي "طيران الرياض"، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة. وستُغطي "طيران الرياض" أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، مستفيدةً من موقع المملكة الاستراتيجي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.