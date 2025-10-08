"العربية للطيران أبوظبي" :3 رحلات أسبوعياً إلى دمشق

أعلنت شركة «العربية للطيران أبوظبي» عن إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة من العاصمة الإماراتية إلى دمشق، عاصمة الجمهورية العربية السورية، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من يوم 28 أكتوبر 2025.

وستربط الخدمة الجديدة بين مطار زايد الدولي ومطار دمشق الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت، مما يتيح للمسافرين خيارات سفر مريحة وميسورة التكلفة بين المدينتين.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، تعليقاً على هذا الإعلان:

«يمثل تدشين رحلاتنا الجديدة بين أبوظبي ودمشق خطوة إضافية في إطار استراتيجية التوسع المستمرة لشبكة "العربية للطيران أبوظبي". ويؤكد هذا المسار الجديد التزامنا بتعزيز الربط الجوي الإقليمي وتوفير وصول أسهل وأكثر تنوعاً لعملائنا إلى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. ومع استمرارنا في توسيع شبكتنا من العاصمة الإماراتية، فإننا نواصل الإسهام في دعم نمو قطاعات السفر والتجارة والسياحة في المنطقة».

وتربط شركة «العربية للطيران» الإمارات بسوريا من خلال رحلات مباشرة إلى دمشق انطلاقاً من الشارقة، وها هي اليوم توسّع عملياتها لتشمل العاصمة أبوظبي. وتخدم الشركة شبكة متنامية تضم أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز التزامها بدعم رؤية أبوظبي لتوسيع إمكانات الربط الجوي وتعزيز النمو في مجالي التجارة والسياحة، مع توفير حلول سفر اقتصادية تعتمد على القيمة المضافة.

وتُشغّل شركة «العربية للطيران أبوظبي» أسطولاً حديثاً يضم 12 طائرة من طراز "إيرباص A320"، وهو الطراز الأكثر حداثة ومبيعاً بين الطائرات ذات الممر الواحد في العالم. وتوفر الطائرات تجربة سفر مميزة للمسافرين تشمل خدمة «سكاي تايم» للبث الترفيهي المجاني على متن الرحلات، إلى جانب قائمة الطعام «سكاي كافيه»، كما يمكن للمسافرين الاستفادة من برنامج الولاء «إير ريواردز»، الذي يعدّ الأكثر سخاءً في المنطقة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي ودمشق عبر موقع "العربية للطيران" الإلكتروني، أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب السفر المعتمدة.