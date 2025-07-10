العربية للطيران أبوظبي: رحلات مباشرة إلى"سيالكوت"

أعلنت العربية للطيران أبوظبي، أول شركة طيران اقتصادي في العاصمة أبوظبي، الأربعاء عن إطلاق خدمة ثلاث مرات أسبوعياً تربط مطار زايد الدولي بمطار سيالكوت الدولي في باكستان.

وقالت العربية للطيران إن المسار الجديد سيبدأ العمل يوم الخميس 17 يوليو، "مما يوفر للمسافرين سفرًا مباشرًا وبأسعار معقولة بين أبوظبي وسيالكوت".

تتوفر الرحلات الجوية من وإلى سيالكوت - عاصمة مدينة سيالكوت الواقعة في شمال شرق إقليم البنجاب عند سفح تلال كشمير بالقرب من نهر تشيناب - أيام الاثنين والخميس والسبت.