العربية للطيران أبوظبي توسع رحلاتها إلى باكستان

قامت العربية للطيران أبوظبي بتوسيع عملياتها في باكستان من خلال زيادة عدد الرحلات إلى مدينتين رئيسيتين في باكستان؛ فيصل آباد ومولتان.
وتساهم الزيادة في السعة في تعزيز الاتصال الجوي بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان، مما يعزز التزام شركة الطيران بتقديم خيارات سفر بأسعار معقولة وموثوقة ومريحة لقاعدة عملائها المتنامية.
زادت الرحلات إلى ملتان من رحلتين إلى خمس رحلات أسبوعيًا، وستُشغل يوميًا ابتداءً من سبتمبر. في الوقت نفسه، تضاعفت الرحلات إلى فيصل آباد من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعيًا، مما يوفر للمسافرين راحة أكبر وخيارات سفر أكثر مرونة.
قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تُعد باكستان سوق نمو رئيسية لشركة العربية للطيران أبوظبي. وتعكس زيادة عدد الرحلات إلى ملتان وفيصل آباد التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي الموثوق وبأسعار معقولة بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان، مع توفير راحة أكبر لعملائنا وخيارات اتصال أفضل."
وبالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، أطلقت العربية للطيران أبوظبي مؤخراً مساراً مباشراً جديداً إلى سيالكوت، مما ساهم في توسيع نطاق حضورها في جميع أنحاء باكستان وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار معقولة بين البلدين.
وفي إطار استراتيجيتها الأوسع للنمو، تخطط العربية للطيران أبوظبي لإضافة طائرتين إضافيتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، مما يعزز قدرتها التشغيلية ويدعم إطلاق مسارات جديدة مع استمرارها في توسيع شبكتها عبر الأسواق الرئيسية.
أصبح بإمكان العملاء الآن حجز رحلاتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أو الاتصال بمركز الاتصال، أو من خلال وكالات السفر المفضلة لديهم.
تُشغّل العربية للطيران أبوظبي أسطولاً حديثاً من 12 طائرة إيرباص A320، المعروفة عالمياً بأنها أكثر الطائرات أحادية الممر مبيعاً في العالم. صُممت كل طائرة لتوفير تجربة مريحة وقيمة مميزة، وهي مُجهزة بخدمة SkyTime، خدمة البث المجانية على متن الطائرة من العربية للطيران، ومقهى SkyCafe الذي يُقدم تشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة والمأكولات بأسعار معقولة.
ويستطيع الركاب أيضًا الاستمتاع بفوائد Air Rewards، برنامج الولاء السخي لشركة الطيران والذي يسمح للأعضاء بكسب النقاط ونقلها واستردادها بكل سهولة.