العربية للطيران أبوظبي توسع رحلاتها إلى باكستان

زادت الرحلات إلى ملتان من رحلتين إلى خمس رحلات أسبوعيًا، وستُشغل يوميًا ابتداءً من سبتمبر. في الوقت نفسه، تضاعفت الرحلات إلى فيصل آباد من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعيًا، مما يوفر للمسافرين راحة أكبر وخيارات سفر أكثر مرونة.