العربية للطيران تعيد جدولة رحلتها من الشارقة بسبب حريق مطار دكا 

أعادت شركة العربية للطيران، ومقرها الشارقة، جدولة رحلتها إلى دكا بعد اندلاع حريق هائل في مطار "حضرة شاه جلال" الدولي.

وتم تأجيل الرحلة التي كان من المقرر أن تغادر في تمام الساعة 2.55 مساء بتوقيت الإمارات اليوم، إلى الساعة 6 مساء، بحسب موقع شركة الطيران.

وقد اندلع حريق في محطة الشحن بمطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا ببنغلاديش.

وتم تعليق جميع الرحلات الجوية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام البنغلاديشية. وصلت عشرون وحدة إطفاء إلى الموقع، ويتجه المزيد منها إلى المطار للسيطرة على الحريق.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، تعمل كل من هيئة الطيران المدني في بنغلاديش، وخدمة الإطفاء، ووحدتان للإطفاء تابعتان للقوات الجوية معاً لإخماد النيران.