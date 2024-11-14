"العالمية القابضة" تعيد شراء أسهم بـ 5 مليارات درهم لدعم المساهمين

وسيستمر برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي حظي بموافقة الجمعية العامة للشركة العالمية القابضة في 20 يونيو 2024، وتمّت المصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس الإدارة، لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديده في انتظار موافقة الجهات التنظيمية. وسيتم تنفيذ البرنامج على دفعات شهرية أو ربع سنوية، مع إجراء عمليات شراء متعددة ضمن كل دفعة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل دفعة بما يتوافق مع متطلبات الشفافية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستتولى شركة "إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة"، وهي شركة وساطة مرخصة ومؤسسة مالية مُعيّنة من قبل الشركة العالمية القابضة، إدارة وتنفيذ عمليات الشراء حصرياً.