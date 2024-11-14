"العالمية القابضة" تعيد شراء أسهم بـ 5 مليارات درهم لدعم المساهمين

أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC)، المجموعة متعددة الأنشطة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهمها بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي. وسيبدأ البرنامج بشريحة أولية بقيمة 1.8 مليار درهم، وهو ما يُمثل 36% من إجمالي قيمة البرنامج.
ومن المقرر أن يبدأ صرف الدفعة الأولى يوم الاثنين 18 نوفمبر.
وسيستمر برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي حظي بموافقة الجمعية العامة للشركة العالمية القابضة في 20 يونيو 2024، وتمّت المصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس الإدارة، لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديده في انتظار موافقة الجهات التنظيمية. وسيتم تنفيذ البرنامج على دفعات شهرية أو ربع سنوية، مع إجراء عمليات شراء متعددة ضمن كل دفعة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل دفعة بما يتوافق مع متطلبات الشفافية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستتولى شركة "إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة"، وهي شركة وساطة مرخصة ومؤسسة مالية مُعيّنة من قبل الشركة العالمية القابضة، إدارة وتنفيذ عمليات الشراء حصرياً.
وعلق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يؤكد إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا. وبفضل تدفقاتنا النقدية القوية وميزانيتنا العمومية المتماسكة، نحن في وضع مثالي لتنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تعكس ثقتنا الكبيرة في النمو المستمر للشركة العالمية القابضة وإمكاناتها السوقية الواعدة. ويُمثل هذا البرنامج خطوة هامة في تحسين هيكل رأس المال لدينا، مع تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في خلق القيمة المستدامة والنمو".
يُجسّد هذا البرنامج نهجاً استباقياً لتعزيز قيمة المساهمين والحفاظ على هيكل رأس مال فعّال، كما يعكس ثقة الشركة في مرونتها المالية وتوقعاتها بالنمو المستدام. ومع استمرار الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها وتوسيع حضورها في السوق، سيساهم برنامج إعادة شراء الأسهم في زيادة عوائد المساهمين ودعم رؤية المجموعة على المدى الطويل.