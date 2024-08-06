"العالمية القابضة" تعزز الاستثمار في الإمارات

أطلقت الشركة العالمية القابضة "روريكس القابضة"، الشركة العالمية المبتكرة في مجال التمويل وتسهيل التجارة، والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات والسلع وقطاعات التأمين التجاري.

وأوضحت الشركة بهذه المناسبة أن هذا الإطلاق خطوة استراتيجية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد الشامل بما يشكله الكيان الجديد من محطة دخول مهمة إلى دولة الإمارات للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وبالتالي مساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة وواعدة، منوهة بأن تأسيس "روريكس القابضة" يعد تجسيداً لالتزام الشركة العالمية القابضة بدعم التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تعزيز الاستثمارات وإطلاق المبادرات الاستراتيجية التي ترتقي بالابتكار والنمو والتنمية المستدامة.

وستعمل الشركة الجديدة، عبر تقديم خدمات شاملة وحلول متطورة على زيادة حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية ونسج شراكات اقتصادية بناءة من شأنها تعزيز النمو المستدام عبر قطاعات متعددة.

وسيسهم هذا المشروع التطويري في رسم ملامح مستقبل التجارة الدولية ويرسخ دور دولة الإمارات قطبا رئيسا في الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "ستعمل "روريكس القابضة"، بالتزامن مع سعي دولة الإمارات إلى تعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية عبر استراتيجية "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة"، على الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التجارية لمساعدة الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها على النمو والازدهار في الأسواق الدولية وستلعب الشركة دوراً مهماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات في تسهيل التجارة السلسة عبر الحدود، والارتقاء بالتجارة الدولية ودعم شركات الخدمات ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن أسواق جديدة لخدماتها ومنتجاتها".