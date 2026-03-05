الطيران في الإمارات يبدأ استعادة عملياته تدريجياً وسط قيود المجال الجوي الإقليمي

بدأ قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعودة التدريجية إلى مساره الطبيعي، حيث أعلنت الناقلات المحلية والمطارات عن تشغيل رحلات مجدولة محدودة يوم الخميس.
وأعلنت شركة "طيران الإمارات"، الناقلة الرائدة في دبي، عن "جدول رحلات مخفض" يشمل أكثر من 100 رحلة يومي الخميس والجمعة، وذلك بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي في ظل الصراع العسكري الإقليمي المستمر.
وصرح متحدث باسم طيران الإمارات قائلاً: "تؤكد طيران الإمارات أنها تعمل حالياً بجدول رحلات مخفض حتى إشعار آخر. يأتي ذلك في أعقاب إعادة الافتتاح الجزئي للمجال الجوي الإقليمي لضمان التسيير الآمن للرحلات التجارية".
وذكرت الناقلة أن أكثر من 100 رحلة ستغادر من دبي وتعود إليها يومي 5 و6 مارس.
وأضاف المتحدث: "ستنقل هذه الرحلات المسافرين الحريصين على الوصول إلى وجهاتهم النهائية، بالإضافة إلى الشحنات الأساسية مثل المواد القابلة للتلف والأدوية. ستواصل طيران الإمارات إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، رهناً بتوفر المجال الجوي وتلبية جميع المتطلبات التشغيلية. تظل السلامة دائماً على رأس أولوياتنا، ونحن مستمرون في مراقبة الوضع وتكييف عملياتنا وفقاً لذلك".
أكدت الشركة مجددًا أنه يجب على الركاب التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز مؤكد.
وجددت الناقلة التأكيد على ضرورة عدم توجه الركاب إلى المطار إلا إذا كان لديهم حجز مؤكد. وبحسب طيران الإمارات، يمكن للركاب الذين حجزوا للسفر بين 28 فبراير و31 مارس إعادة الحجز على رحلة بديلة للسفر في أو قبل 30 أبريل.
وكانت دولة الإمارات ودول خليجية أخرى قد أغلقت مجالها الجوي بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط التي شملت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم السبت الماضي.
من جانبها، استأنفت شركة "فلاي دبي"، الناقلة الثانية في دبي، عملياتها عبر شبكتها بجدول زمني مخفض.
وقال متحدث باسم فلاي دبي: "نعمل باستمرار على تحديث جدولنا وإضافة المزيد من الرحلات مع رفع القيود عن المجال الجوي. نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وقد تكون مدة الرحلات أطول من المعتاد بسبب إعادة التوجيه المؤقت لبعض مسارات الطيران. تظل سلامة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا".
ونصحت الشركة المسافرين بعدم التوجه إلى المطار ما لم يكن لديهم حجز مؤكد أو تأكيد رسمي لرحلة أعيد حجزها. وأشارت الناقلة إلى أن الركاب المواصلين لرحلاتهم (ترانزيت) عبر دبي على شبكة فلاي دبي لن يتم قبول سفرهم من نقطة الانطلاق إلا إذا كانت رحلة المتابعة قيد التشغيل.
كما استأنف مطار زايد الدولي في أبوظبي عمليات طيران محدودة بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.
وفي الوقت نفسه، ذكرت شركة "الاتحاد للطيران" أن جميع الرحلات التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي ستظل معلقة حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت الإمارات من يوم الجمعة الموافق 6 مارس.
أما شركة "العربية للطيران"، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، فقد أعلنت أن رحلاتها من وإلى دولة الإمارات ستظل معلقة مؤقتاً حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت الإمارات من يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026.