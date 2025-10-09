الطفرة العقارية في دبي: الأسعار ترتفع إلى أربعة أضعاف منذ 2021

ارتفعت أسعار العقارات في دبي بما يقارب أربعة أضعاف منذ عام 2021، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الخميس.
على مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، قفزت قيمة مبيعات العقارات بنسبة 379.9 في المئة من 104 مليارات درهم إلى 499.1 مليار درهم. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 266.7 في المئة من 43,200 صفقة إلى 158,400 صفقة.
شهد المنحنى التصاعدي الحاد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر زيادة بنسبة 32.4 في المئة في إجمالي قيمة المبيعات وارتفاعًا بنسبة 20.6 في المئة في عدد المعاملات خلال الإثني عشر شهرًا الماضية فقط.
أظهر تقرير سوق صادر عن شركة "فام بروبرتيز" أن متوسط مبيعات العقارات الشهرية الإجمالية ارتفع بشكل حاد من 14,600 صفقة بقيمة 41.89 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 17,600 صفقة بلغت قيمتها 55.46 مليار درهم هذا العام.
يشير المسار التصاعدي المذهل لقطاع العقارات في دبي إلى استقرار طويل الأمد ونمو مستدام للمستثمرين.
كما ارتفع متوسط قيم المبيعات وأحجامها لكل من القطاعات السكنية (الشقق، الفلل) والتجارية وقطع الأراضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُظهر بيانات "DXBinteract" هذا النمط المتسق من النمو القوي على أساس سنوي عبر جميع القطاعات منذ عام 2021.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "فام بروبرتيز": "خلال هذه الفترة، نمت قيم العقارات بوتيرة أسرع من عدد الصفقات في جميع الفئات، مما يبرز الزخم القوي الشامل للسوق. ارتفاع الأسعار هو المحرك الرئيسي لنمو السوق، وهو أمر مشجع للغاية للمستثمرين. وبينما ما تزال مبيعات الشقق تستحوذ على الحصة الأكبر، حققت جميع فئات الأصول زيادات استثنائية في القيمة والحجم. يبرز هذا التوازن عمق السوق ومرونته، ويدعم الاستقرار الطويل الأمد والنمو المستدام الذي يبحث عنه المستثمرون".
على مدى السنوات الخمس الماضية، سجلت الشقق أكبر نسبة نمو في القيمة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 451.7 في المئة من 43.6 مليار درهم إلى 240.5 مليار درهم منذ عام 2021. كما ارتفع حجم التعاملات بشكل حاد بنسبة 339.1 في المئة من 28,100 صفقة إلى 123,400 صفقة.
قفزت قيمة مبيعات الفلل بنسبة 302 في المئة لتصل إلى 162 مليار درهم، كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 144.3 في المئة ليصل إلى 27,600 صفقة.
كما ارتفعت قيمة مبيعات قطع الأراضي بنسبة 378.7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 17.8 مليار درهم في عام 2021 إلى 85.2 مليار درهم هذا العام، مع ارتفاع حجم الصفقات بنسبة 61.9 في المئة ليصل إلى 3,400 صفقة.
وفي الوقت نفسه، قفزت قيمة مبيعات العقارات التجارية بنسبة 413.6 في المئة لتصل إلى 11.3 مليار درهم، كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 150 في المئة ليصل إلى 4,000 صفقة.