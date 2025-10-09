الطفرة العقارية في دبي: الأسعار ترتفع إلى أربعة أضعاف منذ 2021

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "فام بروبرتيز": "خلال هذه الفترة، نمت قيم العقارات بوتيرة أسرع من عدد الصفقات في جميع الفئات، مما يبرز الزخم القوي الشامل للسوق. ارتفاع الأسعار هو المحرك الرئيسي لنمو السوق، وهو أمر مشجع للغاية للمستثمرين. وبينما ما تزال مبيعات الشقق تستحوذ على الحصة الأكبر، حققت جميع فئات الأصول زيادات استثنائية في القيمة والحجم. يبرز هذا التوازن عمق السوق ومرونته، ويدعم الاستقرار الطويل الأمد والنمو المستدام الذي يبحث عنه المستثمرون".