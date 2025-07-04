راشد الطاير يقدم ضيافة محلية أصيلة في قلب دبي

في مدينة تشتهر باستيراد بعضٍ من أشهر علامات الضيافة العالمية، يُنشئ راشد الطاير بهدوءٍ شيئًا مختلفًا وأكثر خصوصية. من خلال مجموعته "أوت سيت" للضيافة، يُنشئ جيلًا جديدًا من مفاهيم الطعام المحلية التي تعكس إيقاع المجتمعات التي يخدمونها وأذواقها وروحها الإبداعية.

بالنسبة لراشد، "النكهة المحلية" ليست مجرد كلمة طنانة. "تجربة يصنعها سكان محليون، ولسكان محليين"، يوضح. "كل مفهوم في Outset مبني على هذه الروح. من مشروعنا الأول، Neighbors الذي كان يدور حول أن يكون مخبز حيّك الودود، إلى أحدث مطاعمنا، Oppidan، والذي يعني حرفيًا "ساكن المدينة"، نرغب دائمًا في ابتكار شيء ينتمي إلى المجتمع الذي يخدمه." تمتد هذه الروح إلى ما هو أبعد من الطعام لتشمل كل جانب من جوانب تجربة الضيف، من الفنانين المحليين المميزين على الجدران إلى استوديوهات التصميم التي تشكل الجمالية الفريدة لكل مكان.

مع استمرار تشبع مشهد المطاعم في المدينة بالواردات العالمية، يلاحظ راشد تحولاً واضحاً في الإقبال. يقول: "لقد سئمت دبي من استيراد المفاهيم باستمرار. هناك توجه نحو دعم الأفكار التي تولد هنا، من مجتمعاتنا ولأجلها. إنها ببساطة أكثر أصالة". هذا الصدق الموجود في الطعام والخدمة والنية هو ما يجذب الزبائن الدائمين المخلصين عبر مجموعة مطاعم أوت سيت، من سحر بوسطن لين الهادئ إلى هدوء تيرا إيتري الذي يعانق الطبيعة.

يشترك كل مطعم في "أوت سيت" في سمة مشتركة: مأكولات ومشروبات فاخرة في أجواء مريحة وأنيقة. يقول راشد: "إنها أماكن يمكنك زيارتها دون عناء. تجنّب زحام المدينة، وتجنّب فوضى عطلة نهاية الأسبوع، وتوقع تجربة مميزة". والنتيجة هي نموذج جديد للضيافة، أقل بهرجة، وأكثر عمقًا.

افتتحت المجموعة مؤخرًا مطعمها "أوبيدان"، الواقع في فيلا هادئة بشارع الوصل، ويقدم تجربةً جديدةً في المطبخ الإيطالي المنزلي، مستوحاةً من رحلات راشد وأطباقه المفضلة. يقول راشد: "الطعام الإيطالي هو المفضل لدي! لطالما رغبتُ في افتتاح مطعم إيطالي، لكنني أردتُ أن يكون سهل الوصول وواقعيًا". بفضل تركيزه على المكونات عالية الجودة وتحضير المعكرونة في المطعم، يقدم "أوبيدان" تجربةً مريحةً دون أي مساومة.

بالنظر إلى المستقبل، تواصل طموحات أوت سيت تطورها. ويمثل إطلاق CMPLX، مركز الحياة العصرية في القوز، خطوةً جريئةً نحو المستقبل. ومع التجديدات الجارية في بوسطن لين ونيبرز، بالإضافة إلى محمصة قهوة جديدة ومبادرات صحية، لا تقتصر أوت سيت على بناء مطاعم فحسب، بل تبني أيضًا معالم ثقافية بارزة.

يقول راشد عن المستقبل: "أعتقد أننا سنشهد مزيدًا من التداخل بين قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى. الهدف دائمًا هو النمو بطرق تتناسب مع نمط حياتنا، مع مراعاة الأشياء التي نحبها".