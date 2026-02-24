الضباب يربك جداول "طيران الإمارات" في مطار دبي

تأخرت بعض رحلات طيران الإمارات في مطار دبي الدولي بسبب الضباب الكثيف صباح اليوم الثلاثاء.

“تسبب الضباب الكثيف في دبي صباح يوم 24 فبراير في تأخير بعض رحلات طيران الإمارات القادمة والمغادرة في مطار دبي الدولي،” صرح متحدث باسم طيران الإمارات في بيان لصحيفة خليج تايمز.

غطى الضباب الكثيف أجزاء من الإمارات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما عطل حركة المرور البرية والجوية. انخفضت الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار فقط في بعض مناطق دبي والشارقة.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات واتساب.

نصحت الناقلة الرائدة في دبي المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم على موقعها الإلكتروني للحصول على آخر التحديثات.

“تعتذر طيران الإمارات عن الإزعاج الناتج. سلامة مسافرينا وطاقمنا هي الأهم ولن يتم المساس بها،” أضاف البيان.

تواصلت خليج تايمز مع شركات طيران أخرى وسلطات المطار للحصول على مزيد من التفاصيل.