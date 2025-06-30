الصكوك الوطنية تحقق قفزة رقمية: نمو غير مسبوق في المدخرين بفضل التطبيق الذكي الجديد

في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف أساليب الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الصكوك الوطنية، الرائدة في مجال الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، عن تحقيق نتائج استثنائية عقب إعادة إطلاق تطبيقها الذكي. فقد أصبح التطبيق، خلال ثلاثة أشهر فقط من إعادة إطلاقه، أداة رقمية فعّالة ساهمت في زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 67% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للشركة.

وتعكس هذه الأرقام مؤشرات نمو واضحة وملموسة، حيث شهدت الشركة زيادة في خطط الادخار طويلة الأجل بنسبة 149%، وارتفاعاً في عدد المدخرين الجدد بنسبة 31%، كما سجلت المبيعات نمواً بنسبة 40%، وارتفع عدد المعاملات بنسبة 31%. وتدل هذه النتائج على تزايد الإقبال على حلول الادخار الذكية والسلسة، وتؤكد في الوقت ذاته على الدور المتنامي للتكنولوجيا في تشكيل العادات المالية اليومية للأفراد، وتمكينهم من إدارة مستقبلهم المالي بثقة ومرونة أكبر.

ويكمن جوهر هذا النجاح في حقيقة بسيطة وفعّالة، وهي أن الأفراد يبحثون باستمرار عن طرق أكثر ذكاءً وتخصيصاً تلبي تطلعاتهم وتساعدهم على تحقيق الاستقرار المالي. وتجسد تجربة الصكوك الوطنية الجديدة هذا التوجه، إذ يتميز التطبيق بتصميم سهل الاستخدام، ويوفر أدوات ذكية تجعل تجربة الادخار أكثر سهولة وتفاعلاً. أصبح بإمكان العملاء الآن متابعة محافظهم المالية بشكل لحظي، والاطلاع على التوقعات الربحية، وإدارة خطط الادخار، بالإضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع مديري العلاقات للحصول على الدعم الفوري.

وتعكس هذه التحسينات التزام شركة الصكوك الوطنية بالابتكار المستمر، وتنسجم مع استراتيجيتها الرقمية طويلة المدى، كما تتوافق مع رؤية دولة الإمارات الأوسع في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. ويظهر ذلك بوضوح في التحديثات المتواصلة للتطبيق، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المتغيرة، وتقديم تجربة ادخار واستثمار متكاملة وآمنة.

وفي تعليقها على هذه النتائج، أوضحت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن هذا النمو في الاعتماد الرقمي لا يعكس توجهاً مؤقتاً، بل يمثل دليلاً قوياً على نجاح استراتيجية الشركة التي تضع العميل في صميم كل تطوير تقوم به. وأكدت أن الابتكار في الشركة ينبع دائماً من احتياجات العملاء، وأن التطبيق الجديد يُعد تجسيداً حقيقياً لهذا النهج، حيث تم الحرص على دمج البساطة والذكاء وسهولة الاستخدام لتمكين الأفراد من التحكم بمستقبلهم المالي بشكل أفضل. ولهذا تواصل الصكوك الوطنية الاستثمار في الحلول الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تجربة المستخدم، تأكيداً على التزامها بتوفير أدوات مالية آمنة وسهلة وشاملة، تتماشى تماماً مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول.

وبالإضافة إلى خصائصه المتقدمة، يقدم التطبيق لمستخدميه عروضاً حصرية ومكافآت تشمل جوائز قيّمة مثل هواتف الآيفون والمكافآت النقدية، فضلاً عن فرص مضاعفة للفوز في برنامج مكافآت الصكوك الوطنية الذي تبلغ قيمته 36 مليون درهم. وتُعد هذه الحوافز جزءاً أساسياً من مهمة الصكوك الوطنية الرامية إلى جعل الرفاه المالي تجربة مجزية ومتاحة للجميع، بحيث يمكن لكل فرد الاستفادة منها وتحقيق أهدافه المالية بثقة واطمئنان.