الصفقة الأغلى في تاريخ أبوظبي: شقة بنتهاوس بـ 14 ألف درهم للقدم المربع

سجلت سوق العقارات في أبوظبي يوم الاثنين رقماً قياسياً جديداً حيث تم بيع شقة بنتهاوس في برج فور سيزونز برايفت ريزيدنسز أبوظبي على شاطئ السعديات بسعر قياسي بلغ 14 ألف درهم للقدم المربع.
تم تطوير هذا العقار، الذي تبلغ مساحته 14,240 قدمًا مربعًا، من قِبل شركة العين للتطوير العقاري، ومقرها أبوظبي، وقد بيع بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون درهم إماراتي. يضم هذا العقار، الذي يتكون من خمس غرف نوم، صالة سينما، ومطبخًا مجهزًا بالكامل، ومصعدين، وصالة مكتب، واستوديو لياقة بدنية، ومنتجعًا صحيًا.
"تشهد أبوظبي تحولاً ملحوظاً، بدءاً من معالم ثقافية عالمية المستوى مثل اللوفر وجوجنهايم، وصولاً إلى صعودها كمركز مالي عالمي من خلال سوق أبوظبي العالمي والقابضة (ADQ). ويُظهر هذا البيع التاريخي قوة سوق العقارات الفاخرة في المدينة، ورغبة المشترين العالميين المميزين في اقتناء مساكن فاخرة وعالمية المستوى"، هذا ما صرّح به لي بورغ، المدير العام لشركة أبوظبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي.
وفقًا لمركز أبوظبي العقاري، سجّلت العاصمة معاملاتٍ بقيمة 92 مليار درهم إماراتي حتى تاريخه في عام 2025. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، نما السوق العقاري بأكثر من 200%، مدفوعًا بهجرة المليونيرات وأصحاب المليارات إلى الإمارة بفضل استقرارها وثقافتها وتواصلها العالمي.
حافظت أسعار العقارات على قوتها في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع متوسط أسعار الشقق بأكثر من 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14,200 درهم إماراتي للمتر المربع. في حين ارتفعت أسعار الفلل بنحو 14%، ليصل متوسطها إلى 11,900 درهم إماراتي للمتر المربع، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي".
توزع النمو على نطاق واسع في المجمعات السكنية الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار الشقق عمومًا بنسبة تراوحت بين 12% و17%، مدفوعةً بالطلب القوي في المناطق المركزية والواجهة البحرية. وتفاوت أداء الفلل بشكل أكبر، حيث تراوح النمو السنوي بين 4% و14% في المناطق ذات الطلب المرتفع في جزيرة ياس، وفقًا لشركة سي بي آر إي.
وقال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي في الإمارات والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بعد أن شهد النمو الهائل الذي شهدته دبي في السنوات الأخيرة، إن أبوظبي أصبحت الآن مهيأة للدخول إلى دائرة الضوء.
وأضاف أن "المدينة تجمع بين التخطيط الحكومي الرؤيوي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والاستدامة والثقافة".