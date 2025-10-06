الصفقة الأغلى في تاريخ أبوظبي: شقة بنتهاوس بـ 14 ألف درهم للقدم المربع

تم تطوير هذا العقار، الذي تبلغ مساحته 14,240 قدمًا مربعًا، من قِبل شركة العين للتطوير العقاري، ومقرها أبوظبي، وقد بيع بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون درهم إماراتي. يضم هذا العقار، الذي يتكون من خمس غرف نوم، صالة سينما، ومطبخًا مجهزًا بالكامل، ومصعدين، وصالة مكتب، واستوديو لياقة بدنية، ومنتجعًا صحيًا.