"الصبر لا التنبؤ".. وصفة نجاح محفظة عقارية في الإمارات

يبدأ بناء الثروة بالعقارات صغيراً ويتطلب الصبر إذا أراد المرء رؤية نتائج مثمرة. حتى شقة واحدة يمكن أن تكون محرِّك ثروة قوياً طويل الأمد عندما تقع في مجتمع يتمتع بطلب إيجاري مستمر. أحياناً يكون المستثمرون طموحين جداً جداً باكراً ومتحمسين جداً لرؤية كومة من النقود، لكن العقارات نادراً ما تُكافئ الاندفاع.
"غالباً ما تبدأ المحافظ الأكثر جدية باستوديو أو شقة غرفة نوم واحدة في المجتمع المناسب، وليس ببنتهاوس في نخلة جميرا"، قال بوروش جونجونوالا، الرئيس التنفيذي لبنكي إنترناشيونال بروبرتيز، لـ KT Luxe.
"لا تحتاج إلى شراء عقارات كثيرة لبناء ثروة ذات معنى في سوق العقارات في دبي. في الواقع، بنى العديد من أنجح المستثمرين الذين نعمل معهم صافي ثروتهم من خلال أحد أو اثنين من الأصول المختارة جيداً والمحتفظ بها بصبر على مدى الزمن."
العملية تدريجية، مبنية على اختيار الموقع المناسب، وتأمين مستأجرين مستقرين، وترك الوقت للقيم للارتفاع. حتى وحدة متواضعة يمكن أن تصبح مصدر دخل موثوقاً وارتفاع قيمة عند الاحتفاظ بها بعناية، ولهذا يقول الخبراء إن الرحلة تبدأ طويلاً قبل ظهور أول ربح كبير.
ابقوا على اطلاع بالأخبار الأحدث. تابعوا خليج تايمز على قنوات الواتساب.
من الجدير بالذكر أن بعض المناطق، بما في ذلك المدينة الدولية، وJVC، وواحة دبي سيليكون، تتمتع بأعلى عوائد إيجارية. عوائد الإيجار هي النسبة المئوية التي تُظْهِر العائد على الاستثمار (ROI) الذي يتوقعه المستثمر، ويمكن أن تتغير حسب الموقع ونوع العقار وظروف السوق.
في دبي، تبقى العوائد الإجمالية المتوسطة صحية، وفي بعض مجتمعات السوق المتوسطة يمكن أن تتجاوز سبعة بالمئة. تعكس هذه الأرقام طلباً إيجارياً قوياً، الذي غالباً ما يكون أساس بناء الثروة طويل الأمد من خلال العقارات. كما أفادت "خليج تايمز" سابقاً، من المتوقع أن ينمو قيمة سوق العقارات السكنية في الإمارات من 143.22 مليار دولار في 2025 إلى 217.09 مليار دولار بحلول 2030، مسجِّلاً معدَّل نمو سنوي تراكمي (CAGR) بنسبة 8.66%. الناس في الإمارات متحمسون لشراء العقارات. وفقاً لبيانات Property Finder، يقول 69% من المستجيبين إنهم مهتمون بشراء عقار خلال الأشهر الستة القادمة. "في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو سوق السكن في الإمارات بنسبة 5.1% سنوياً تقريباً بين 2025 و2030، مدفوعاً بارتفاع السكان والالتزامات اللوجستية طويلة الأمد والمشاركة المستثمرة المستمرة. هذا النوع من الارتفاع الثابت، المتراكم فوق دخل إيجاري صلب، يسمح حتى لأصل واحد بالتضاعف في القيمة على مدى سنوات متعددة"، شرح جونجونوالا.
توقيت السوق، الشراء منخفضاً، البيع مرتفعاً، ثم التكرار — هذه العملية يعرفها المستثمرون ومشترو العقارات جيداً. لكن جونجونوالا يقول إن هذه أكبر المفاهيم الخاطئة عندما يتعلق الأمر ببناء الثروة. "الثروة المستدامة في العقارات تُبنَى دائماً من خلال الصبر، لا التنبؤ"، قال. "واحدة من أوضح الأمثلة هي أداء دبي في 2025."
بناء الثروة من خلال استثمارات العقارات أمر طويل الأمد أساساً. الطريق الطويل، مع ذلك، يضمن بقاء الربح ثابتاً وموثوقاً ومبنياً على أداء السوق الحقيقي بدلاً من انفجارات قصيرة من التكهن. مخطط الثراء السريع ببساطة لا يصمد أمام الدورات الطبيعية لسوق العقارات، حيث تنمو القيم بشكل أكثر معنى على فترات أطول.
أولاً وقبل كل شيء، يجب معاملة الرهن كأداة، لا كاستراتيجية كاملة. حتى مع زيادة توافر الائتمان، ينصح جونجونوالا عملاءه باختبار تدفقات نقديتهم، سائلاً إياهم ما إذا كانوا يمكنهم الحفاظ على المدفوعات إذا تغيّرت الظروف فجأة. يجب أن يدعم الاقتراض خطة طويلة الأمد واقعية بدلاً من الاعتماد على قفزات أسعار حادة.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ فيجاي فاليتشا، المدير التنفيذي للاستثمارات في شركة القرن المالية، أن تقليل الديون نفسه يمكن أن يكون بنّاء ثروة قوياً. سداد القروض خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة يوفر عائداً مضموناً يساوي الفائدة الموفرة. ويضيف أن المستثمرين لا يجب أن يعاملوا الدخل الإيجاري أو الأرباح كمال للإنفاق، بل يُعاد استثماره تلقائياً حتى يستمر كل درهم مكتسب في التضاعف.
فيجاي فاليتشا، المدير التنفيذي للاستثمارات، القرن المالية
وفقاً لفاليتشا، السنوات بدون مشتريات جديدة يمكن أن تكون من أكثر السنوات أهمية لنمو صافي الثروة. الاستثمار المنتظم من خلال مركبات بسيطة ومتنوعة والحفاظ على مخزون نقدي صحي يساعد في الحفاظ على الاستقرار مع وضع المستثمرين في موقع جيد للفرص المستقبلية.
باختصار، الثروة في العقارات ليست شيئاً يُخْلَق بسبب الصدفة النقية. إنها تُبنَى بشراء حذر واحتفاظ صبور وترك الوقت والتضاعف يقومان بعملهما. "تُخْلَق الثروة في السنوات الهادئة حيث يقوم أصل جيد بعمله ببساطة"، شدّد جونجونوالا.