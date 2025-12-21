"الصبر لا التنبؤ".. وصفة نجاح محفظة عقارية في الإمارات

يبدأ بناء الثروة بالعقارات صغيراً ويتطلب الصبر إذا أراد المرء رؤية نتائج مثمرة. حتى شقة واحدة يمكن أن تكون محرِّك ثروة قوياً طويل الأمد عندما تقع في مجتمع يتمتع بطلب إيجاري مستمر. أحياناً يكون المستثمرون طموحين جداً جداً باكراً ومتحمسين جداً لرؤية كومة من النقود، لكن العقارات نادراً ما تُكافئ الاندفاع.

"غالباً ما تبدأ المحافظ الأكثر جدية باستوديو أو شقة غرفة نوم واحدة في المجتمع المناسب، وليس ببنتهاوس في نخلة جميرا"، قال بوروش جونجونوالا، الرئيس التنفيذي لبنكي إنترناشيونال بروبرتيز، لـ KT Luxe.

"لا تحتاج إلى شراء عقارات كثيرة لبناء ثروة ذات معنى في سوق العقارات في دبي. في الواقع، بنى العديد من أنجح المستثمرين الذين نعمل معهم صافي ثروتهم من خلال أحد أو اثنين من الأصول المختارة جيداً والمحتفظ بها بصبر على مدى الزمن."

العملية تدريجية، مبنية على اختيار الموقع المناسب، وتأمين مستأجرين مستقرين، وترك الوقت للقيم للارتفاع. حتى وحدة متواضعة يمكن أن تصبح مصدر دخل موثوقاً وارتفاع قيمة عند الاحتفاظ بها بعناية، ولهذا يقول الخبراء إن الرحلة تبدأ طويلاً قبل ظهور أول ربح كبير.

من الجدير بالذكر أن بعض المناطق، بما في ذلك المدينة الدولية، وJVC، وواحة دبي سيليكون، تتمتع بأعلى عوائد إيجارية. عوائد الإيجار هي النسبة المئوية التي تُظْهِر العائد على الاستثمار (ROI) الذي يتوقعه المستثمر، ويمكن أن تتغير حسب الموقع ونوع العقار وظروف السوق.