الشهادات الصغيرة: حل جديد لمشكلة نقص المهارات في الهند

الإجابة: وفقاً لأحدث تقرير، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 4.9% ليصل إلى 172.4 تريليون روبية. كما ارتفع الائتمان للصناعة بنسبة 3.3%. وبالتالي، لا يوجد ما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد. كما ارتفعت القروض العقارية والشخصية بنسبة 5.6%، مما يدل على ارتفاع نشاط البناء العقاري. وكان أعلى نمو مسجل في المبلغ المستحق لبطاقات الائتمان بنسبة 9.2%. كما لوحظ ارتفاع مماثل في المعاملات عبر الإنترنت. ومع ذلك، هناك سبب للقلق في قطاع واحد لأن قروض الذهب زادت بنسبة 50% في الأشهر السبعة الماضية. ويعزى هذا إلى ارتفاع سعر الذهب الذي أتاح للمقترضين فرصة تأمين مبالغ أكبر من القروض بنفس كمية الذهب كضمان. لذلك وجه بنك الاحتياطي الهندي البنوك وشركات التمويل لمراجعة سياسات وإجراءات قروض الذهب وأصدر تعليماته لها بتصحيح أي قصور أو ممارسات غير منتظمة. وتتعلق مثل هذه الممارسات بإعادة تأهيل القروض المتعثرة حيث يتم توفير أموال إضافية لتمكين المقترض من سداد القروض السابقة. إن هذه الممارسة تتعارض مع لوائح بنك الاحتياطي الهندي. وقد تم توجيه البنوك بتصحيح مثل هذه المخالفات في غضون ثلاثة أشهر وإلا فإن الهيئة التنظيمية ستتخذ الإجراء المناسب. وقد عُزِيَت الزيادة المفاجئة في قروض الذهب إلى موسم الأعياد والزواج الذي من المتوقع أن ينتهي في الأشهر القليلة المقبلة.