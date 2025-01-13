الشركات تتبنى وجهات جديدة للأعمال والترفيه في 2025
يشهد قطاع السفر المؤسسي تحولاً جذرياً مع تبني الشركات لأنماط العمل الهجينة، والابتكارات الرقمية، والممارسات المستدامة، بحسب ما تشير إليه الدراسات.
ووفقاً لمنصة "مسافر بيز"، قسم السفر المؤسسي التابع لوكالة السفر "مسافر دوت كوم"، فإن أهم 10 اتجاهات للسفر المؤسسي لعام 2025 هي كما يلي:
1. إعادة تعريف وجهات الأعمال: تخطط أكثر من 40% من الشركات في المنطقة لزيادة سفرها في عام 2025. وتبرز المملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والبحرين، والكويت كمراكز حيوية للتجارة والأحداث الخاصة بالصناعة. وتحافظ القوى التقليدية مثل نيويورك، ولندن، وسنغافورة على جاذبيتها، في حين تكتسب الرياض وبنغالورو مكانة بارزة كنظم بيئية ناشئة للتكنولوجيا والأعمال.
2. تأثير العمل الهجين: لقد أدّى نموذج العمل الهجين إلى الحد من السفر الروتيني ولكنه زاد الطلب على الالتزامات الشخصية المهمة. ويتوقع الخبراء أن بعض الشركات العالمية قد تتخلص تدريجياً من النماذج الهجينة، ممّا يعزز الطلب على السفر.
3. ارتفاع معدلات السفر الترفيهي: تتوقع منصة "مسافر بيز" زيادة بنسبة 23% في حجوزات السفر الترفيهي في النصف الأول من عام 2025. ويمزج المهنيون بشكل متزايد بين العمل والترفيه، ممّا يضيف في المتوسط 2-3 أيام إلى الرحلات المخصصة للاسترخاء. وتتصدر وجهات مثل دبي، وباريس، وسيدني قائمة الوجهات التي يتم تمديد رحلاتها الترفيهية.
4. إحياء ميزانيات السفر للشركات: تشهد الميزانيات زيادة حذرة، مدفوعة بالمشاركات ذات العائد المرتفع على الاستثمار مثل المعارض الصناعية واجتماعات العملاء. وتظل فعالية التكلفة وخيارات الاجتماعات الافتراضية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط.
5. دور التكنولوجيا في الاجتماعات: تعمل تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز على تكملة التفاعلات الشخصية، وتمكين التدريب الشامل، وعروض المنتجات، والتعاون العالمي.
6. الاستدامة تحتل مركز الصدارة: تعطي الشركات الأولوية للممارسات التي تراعي البيئة مثل أماكن الإقامة الخضراء، وبرامج تعويض الكربون، والمسارات المستدامة. ومن المتوقع حدوث ارتفاع كبير في تبني هذه الممارسات، حيث تتبنى العديد من الشركات أهداف المناخ العالمية.
7. الفعاليات التجارية الشهيرة: لا تزال الفعاليات الكبرى مثل "جيتكس"، و"مؤتمر الصحة العربية"، و"إكسبو 2025" تعمل على تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري رائد. وعلى الصعيد العالمي، تهيمن مؤتمرات الاستدامة والتحول الرقمي على التقويم.
8. الصناعات الرئيسية التي تدفع السفر: إن السفر القادم إلى الإمارات العربية المتحدة مدفوع بقطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، والطاقة. أما السفر الخارجي فيقوده صناعات مماثلة، مما يعكس نفوذها العالمي.
9. تطورت برامج الولاء: تقوم شركات الطيران والفنادق بتصميم مكافآت للمسافرين من رجال الأعمال، وتقديم امتيازات مثل وسائل الراحة في مكان العمل، وخدمات الأولوية، وخيارات استبدال نقاط الولاء المحسنة.
10. التحديات التي تواجه مسافري الأعمال: يظل التغلب على الاضطرابات والمخاوف الأمنية وموازنة الجداول الزمنية الافتراضية والشخصية من أبرز التحديات. وتعتبر حلول إدارة السفر الشاملة ضرورية للتغلب على هذه العقبات.
نظرة مستقبلية
إن مستقبل السفر لأغراض العمل يكمن في تقاطع الاستدامة، والتكنولوجيا، والعافية. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 2% و14% على مستوى العالم في عام 2025 بسبب تكاليف الوقود والضغوط التضخمية، ولكن استراتيجيات السفر المبتكرة وبرامج الولاء تعمل على تخفيف هذه التأثيرات على الشركات.
"مع دخولنا عام 2025، أصبح السفر المؤسسي أكثر من مجرد وظيفة لوجستية؛ إنه محفز للنمو والابتكار"، كما صرّح "ساشين جادويا"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لوكالة "مسافر دوت كوم" و"مسافر بيز". وأضاف: "في "مسافر بيز"، نحن نوفر للمؤسسات حلول سفر متطورة تتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية، ممّا يضمن تجربة سلسة للمحترفين في جميع أنحاء العالم."