الشركات تتبنى وجهات جديدة للأعمال والترفيه في 2025

1. إعادة تعريف وجهات الأعمال: تخطط أكثر من 40% من الشركات في المنطقة لزيادة سفرها في عام 2025. وتبرز المملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والبحرين، والكويت كمراكز حيوية للتجارة والأحداث الخاصة بالصناعة. وتحافظ القوى التقليدية مثل نيويورك، ولندن، وسنغافورة على جاذبيتها، في حين تكتسب الرياض وبنغالورو مكانة بارزة كنظم بيئية ناشئة للتكنولوجيا والأعمال.