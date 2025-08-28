الشركات الهندية تتصدر قائمة "غرفة دبي" الجديدة في النصف الأول

احتلت سوريا المركز السادس بانضمام 945 شركة جديدة إلى الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2025. وجاءت الصين في المركز السابع بانضمام 772 شركة جديدة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 3.8%، بينما احتلت الأردن المركز الثامن بانضمام 688 شركة جديدة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 2.4%. أما تركيا، فقد احتلت المركز التاسع بانضمام 642 شركة جديدة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 3.9%، بينما أكملت كندا قائمة العشرة الأوائل بانضمام 535 شركة جديدة.