الشركات الهندية تتصدر قائمة "غرفة دبي" الجديدة في النصف الأول

كشف تحليل جديد أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى الغرف التجارية الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات المملوكة للهنود واصلت تصدر قائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى الغرفة خلال النصف الأول من عام 2025. حيث انضم 9,038 عضوًا جديدًا من الهند خلال فترة الأشهر الستة، مسجلين نموًا سنويًا بنسبة 14.9%. وتؤكد هذه الأرقام جاذبية دبي الدائمة وأهميتها الاستراتيجية كوجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال الهنود.
واحتلت باكستان المرتبة الثانية بتسجيل 4281 شركة جديدة في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 8.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتلتها مصر في المركز الثالث بتسجيل 2540 شركة مصرية جديدة في الغرفة، بنسبة نمو 8.3 في المائة.
سجلت الشركات البنغلاديشية أعلى معدل نمو، بزيادة ملحوظة بلغت 37.5%. وانضمت 1,541 شركة بنغلاديشية إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام، لتحتل بنغلاديش المركز الرابع في القائمة. واحتلت المملكة المتحدة المركز الخامس بانضمام 1,385 شركة جديدة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 11.1%.
احتلت سوريا المركز السادس بانضمام 945 شركة جديدة إلى الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2025. وجاءت الصين في المركز السابع بانضمام 772 شركة جديدة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 3.8%، بينما احتلت الأردن المركز الثامن بانضمام 688 شركة جديدة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 2.4%. أما تركيا، فقد احتلت المركز التاسع بانضمام 642 شركة جديدة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 3.9%، بينما أكملت كندا قائمة العشرة الأوائل بانضمام 535 شركة جديدة.
من حيث التوزيع القطاعي للأعضاء الجدد، تقاسم قطاع تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول مع قطاع العقارات والإيجار وخدمات الأعمال، بنسبة 35% لكل منهما من إجمالي النشاط التجاري الجديد. يليه قطاع البناء بنسبة 17.3%، بينما شكّل كلٌّ من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 7.6% من إجمالي الأعضاء الجدد.