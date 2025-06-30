الشركات الصغيرة والمتوسطة: محركات النمو تواجه فجوة التمويل في عصر التحول الرقمي

تُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة المحركات الجديدة للتنويع الاقتصادي. فمن رؤية السعودية 2030 إلى مشاريع الخمسين في الإمارات العربية المتحدة، وضعت قيادة المنطقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم خطط التنمية الوطنية.

في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، من المتوقع أن تصل قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال فجوة السيولة المستمرة والمتنامية هي العامل الوحيد الذي يقيد هذا القطاع الحيوي. وبينما تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المائة إلى 35 في المائة، لا تزال فجوة تمويلية تزيد عن 300 مليار ريال سعودي معلقة في الأفق. إن زخم التقدم في السياسات واضح من خلال الجهود المختلفة في جميع أنحاء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومع ذلك، توجد فجوة هائلة بين القدرة المالية المتاحة واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة عالية النمو. إن الحواجز الهيكلية مثل متطلبات الضمانات الصارمة، والبنية التحتية غير المتطورة لتقييم الائتمان، والبيئات التنظيمية المجزأة، وأطر تبادل البيانات المحدودة تحد من الوصول إلى التمويل. إن الواقع اليوم صارخ: ما لم يتطور النظام المالي لتلبية سرعة وحجم وتوقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الرقمية أولاً، فإن الطموحات الاقتصادية معرضة لخطر التقصير.

نظام لا يزال مصمماً للشركات الكبرى

لا تزال رحلة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، وقديمة، وغالباً ما تتسم بالإقصاء. يواصل المُقرضون التقليديون تطبيق نماذج ائتمانية قديمة تعتمد بشكل كبير على الضمانات، والميزانيات العمومية الرسمية، وجداول الصرف الطويلة - وهي نماذج مُصممة للشركات، وليس للشركات الصغيرة سريعة الحركة والقائمة على التكنولوجيا والتي تُحرك اقتصاد اليوم. والنتيجة: تجد أعداد لا تُحصى من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات خطوط الإيرادات القوية والأسواق المتنامية نفسها مُستبعدة من النظام المالي لمجرد أنها لا تتوافق مع نموذجٍ قائم منذ عقود.

لنأخذ مثالاً شركة لوجستية صغيرة ومتوسطة مقرها الرياض، تعمل بمعدل مبيعات شهري قوي، لكنها تواجه فترات سداد مدتها 90 يوماً من عملائها من الشركات. على الرغم من وضعها المالي الجيد، واجهت الشركة صعوبة في الحصول على قرض رأس مال عامل لعدم توفر بيانات مالية مدققة لثلاث سنوات، وهو شرط مصرفي أساسي لا يعكس المرونة المطلوبة في أعمال سلسلة التوريد اليوم.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق خليفة الكبير، الذي توسع من 300 مليون درهم (82 مليون دولار) في عام 2007 إلى 2 مليار درهم. وقد زادت البنوك السعودية من مستويات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب متطلبات رؤية 2030. ومع ذلك، فإن نظام التمويل الموسع لا يلبي بشكل كافٍ احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو. وغالباً ما تعوق هذه المخططات، على الرغم من صدقها، عدم الكفاءة الهيكلية، مما يُظهر شهية محدودة للمخاطرة في القطاع المصرفي التقليدي، وأطر زمنية طويلة في عملية الموافقة، ونقص المنتجات المتخصصة للتخصيص، وعدم كفاءة التكامل فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، والتي تتدفق منها إمكانية الوصول المبسطة. وقد لا يتوافق التمويل مع متطلبات رأس المال النشط للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا السبب. وتواجه العديد من الشركات تأخيرات في الدفع، وغموضاً تنظيمياً، ونقصاً في منتجات الإقراض المصممة خصيصاً والتي تتعرف على الإيقاعات الفريدة للتدفقات النقدية للشركات الصغيرة. حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الجاهزة للنمو، والتي من الأفضل أن تتحول إلى مشاريع متوسطة الحجم، غالباً ما تتعثر عند عقبة التمويل ــ ليس بسبب نقص الطلب، ولكن لأن المؤسسات المالية فشلت في التكيف.

إلحاح اللحظة الراهنة

التوقيت بالغ الأهمية. فمع تكثيف اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهودها نحو تنويع اقتصاداتها غير النفطية، يُتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً، بدءاً من خلق فرص العمل وصولاً إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز المرونة. ومع ذلك، تظل هذه الشركات من بين الأكثر ضعفاً عند شح السيولة، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 والتعديلات العالمية الجارية على أسعار الفائدة.

تهدف البرامج الجديدة في إطار برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إلى رفع نسبة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 5.7% إلى 20% بحلول عام 2030. وبالمثل، تُركز مبادرة NextGenFDI في دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين الشركات الرقمية، وكثير منها شركات صغيرة ومتوسطة، من التوسع بسرعة. تُعد هذه التحولات في السياسات بالغة الأهمية. ومع ذلك، فإن سد الفجوة بين الوعد والواقع يتطلب إجراءات أسرع، وابتكاراً أعمق، والأهم من ذلك كله، نظاماً مالياً مصمماً وفقاً لكيفية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس وفقاً لكيفية عملها في الماضي.

لا تعمل شركات التكنولوجيا المالية على سد الفجوات فحسب، بل تعمل على إعادة بناء الأسس

يُحدث التحول الرقمي أحد أهم التغييرات في عصرنا الحالي: ظهور شركات التكنولوجيا المالية، التي تُعيد تعريف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعلى عكس البنوك التقليدية ذات الأنظمة القديمة، تُمكّن شركات التكنولوجيا المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى سير عمل هذه الشركات - من خلال الأسواق، وبرامج المحاسبة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) - وتُدمج الخدمات المالية بشكل عميق. يُتيح هذا التكامل العميق للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل، وسداد المدفوعات، وتتبع التدفقات النقدية دون الحاجة إلى مغادرة النظام البيئي الرقمي الذي تُدير من خلاله أعمالها.

على عكس الاعتقاد السائد بأن الضمانات هي الوسيلة الوحيدة لتقييم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت نماذج برايت للاكتتاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم لشركات التكنولوجيا المالية تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد بشكل أساسي على أداء الأعمال في الوقت الفعلي. تشمل البيانات البديلة اللازمة لبناء ملفات تعريف مخاطر دقيقة ومبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع وأكثر عدالة، سجلات المعاملات، والمخزونات الحالية، وعادات الدفع الرقمي. في الإمارات العربية المتحدة، تقدم بيهايف وتابي حلول إقراض الشركات الصغيرة و"اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، بينما تستهدف راسان وتمارا قطاعات الأعمال غير المشمولة بالخدمات في المملكة العربية السعودية من خلال التمويل المدمج والذكاء الاصطناعي.

تتيح أدوات قبول الدفع المُدمجة في التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء مدفوعات فورية، بغض النظر عن المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والبطاقات، مما يُقلص دورة الدفع من أشهر إلى دقائق. تُسهم أدوات الفوترة الآلية والتدفق النقدي والتسوية بفعالية في الحد من اختناقات رأس المال العامل التقليدية، مما يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اغتنام الفرص غير المتوقعة في الاقتصاد الرقمي.

حتى في مجال تمويل سلسلة التوريد، الذي كان حكراً على الشركات الكبرى، تُسهّل شركات التكنولوجيا المالية الجديدة بين الشركات (B2B) الوصول إلى هذا السوق. فمن خلال تمكين التحويلات الفورية ونماذج الخصم الديناميكية، تُساعد هذه الشركات الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم تدفقاتها النقدية والاستثمار استراتيجياً في النمو. ومع ذلك، لا يزال هناك تحدٍّ كبير قائم، إذ تفتقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنية التحتية الرقمية أو الرؤية الائتمانية اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه المنصات، لذا فإن حتى أكثر الحلول ابتكاراً لا تُحقق الهدف المطلوب. لم يعد التطور خياراً، بل أصبح ضرورة حتمية. فالمؤسسات المالية التي لا تُدمج هذه القدرات تُخاطر بالزوال التام، حيث ستجد الشركات الصغيرة والمتوسطة ملجأً أكبر في بدائل مُتجاوبة ومتكاملة. بدلاً من ذلك، يجب أن يُركز النظام البيئي للسياسات بأكمله على دعم منصات التعاون والتكامل السلس التي يُمكن لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلالها تحقيق الازدهار المتبادل.

الضغط السياسي وحده لن يسد الفجوة

لا شك أن صندوق خليفة، وبنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وغيرهما من المبادرات الحكومية المدعومة، عوامل تمكينية بالغة الأهمية. ومع ذلك، لا يمكن للسياسات وحدها إحداث تغيير منهجي ما لم تتطور البنية التحتية المالية الأساسية بالتوازي معها. لا تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى طلبات قروض أكثر تعقيداً أو فترات تقييم أطول؛ بل تحتاج إلى قرارات ائتمانية آنية، وضمانات تمويل قائمة على التدفق النقدي، وخيارات تمويل مرنة تعكس الطبيعة الديناميكية للأعمال الحديثة.

في نهاية المطاف، يتطلب سد فجوة السيولة أكثر من مجرد رأس مال، بل يتطلب تحكماً وسرعةً وتكيفاً رقمياً. لم يعد نظام يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل كشركات كبيرة - سريعاً ومرناً ومستعداً للمستقبل - مجرد طموح، بل أصبح ضرورياً لتحقيق الطموحات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التأمل النهائي

يمر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بمرحلة حرجة. إن الأهداف التي حددتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة طموحة وقابلة للتحقيق. إلا أنها لن تتحقق إلا إذا تطورت نماذج التمويل بما يتماشى مع واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يجب على صانعي السياسات والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات الفاعلة في منظومة الأعمال تغيير نظرتهم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجاوز النظرة التقليدية، والاعتراف بها كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

السيولة متوفرة في النظام. يكمن التحدي - والفرصة - في ربطها بفعالية بالشركات القادرة على تحويل الرؤى الوطنية إلى واقع.