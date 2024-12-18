الشركات الصغيرة في الإمارات تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي

وقال "تييري نيكولت"، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة سيلز فورس الشرق الأوسط: "تجري الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة تجارب على الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برغبة قوية للبقاء في طليعة التطور واستخدام التكنولوجيا لتحسين طريقة عمل مؤسساتهم مع تعزيز خدمات العملاء. ومع ذلك، مثل نظرائهم العالميين، يشعر العديد من قادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة بالقلق بشأن قدرتهم على مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وخاصة القضايا الأمنية والأخلاقية التي يمكن أن يثيرها. نتطلع إلى العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط لمساعدتها على التنقل في المشهد التكنولوجي سريع التغير وضمان قدرتها على نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وأخلاقية وفعالة".