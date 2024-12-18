الشركات الصغيرة في الإمارات تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي
أظهرت دراسة أن ما يقرب من 9 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة (88%) في الإمارات تقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد على زيادة الإيرادات.
وأصدرت شركة "سيلز فورس" Salesforce، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة علاقات العملاء، تقريرها الجديد حول اتجاهات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يسلط الضوء على رؤى 3350 من قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 26 دولة - بما في ذلك 75 من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاثة أسباب رئيسية لتبني الذكاء الاصطناعي - التنبؤ بالمبيعات، وتحديد أولويات العملاء المحتملين (المركز الأول المشترك)، وأدوات البحث باللغة الطبيعية.
ويشعر 64% من قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالقلق من أن شركتهم ستتخلف عن الركب عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 51% على مستوى العالم.
وعلى مستوى العالم، تقول 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجرب الذكاء الاصطناعي أو نفذته بالفعل، مشيرة إلى الفوائد التي تعود على الإيرادات والإنتاجية وتجربة العملاء. تستخدم 87% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة الذكاء الاصطناعي أو تجربه.
ومع تضاعف عروض التكنولوجيا وتوسع القدرات، يواجه قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً متزايدة لإدارة مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم بشكل فعال. يقول 57% من قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة إن مواكبة التكنولوجيا المتغيرة أمر صعب. وهذا مقارنة بـ 68% على مستوى العالم. يقول 49% من قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة أنه لا يوجد وقت لإتقان جميع التقنيات التي تستخدمها شركتهم، مقارنة بـ 44% على مستوى العالم. يقول 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة أن تحسين جودة بياناتها من شأنه أن يزيد من الإيرادات، مقارنة بـ 80% على مستوى العالم.
مع انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، تعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة الأولوية للشراكات الموثوقة أثناء تنقلها في عالم من المخاطر الأمنية والتغير التكنولوجي السريع. وأظهرت دراسة سيلز فورس Salesforce أن 72% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة ستنفق المزيد على التكنولوجيا من البائعين الموثوق بهم، مقارنة بـ 81% على مستوى العالم.
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، فإن المخاوف الرئيسية بشأن الذكاء الاصطناعي هي الأمن والأخلاقيات والتكامل الضعيف مع التكنولوجيا الحالية.
وقال "تييري نيكولت"، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة سيلز فورس الشرق الأوسط: "تجري الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة تجارب على الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برغبة قوية للبقاء في طليعة التطور واستخدام التكنولوجيا لتحسين طريقة عمل مؤسساتهم مع تعزيز خدمات العملاء. ومع ذلك، مثل نظرائهم العالميين، يشعر العديد من قادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة بالقلق بشأن قدرتهم على مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وخاصة القضايا الأمنية والأخلاقية التي يمكن أن يثيرها. نتطلع إلى العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط لمساعدتها على التنقل في المشهد التكنولوجي سريع التغير وضمان قدرتها على نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وأخلاقية وفعالة".