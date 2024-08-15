الشركات الصغيرة بالإمارات تتبنى التحول الرقمي للإمتثال الضريبي
أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات إلى دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي، وكان هناك ارتفاع كبير في أتمتة عملياتها التجارية لضمان الامتثال للوائح الجديدة.
وقالت "نوبور جوينكا"، المديرة التنفيذية لشركة "تالي سوليوشنز": "كان على بعض الشركات أيضاً إعادة هيكلة العمليات التجارية، وإعادة النظر في سلاسل التوريد، واستكشاف الولايات القضائية ذات الكفاءة الضريبية داخل المناطق الحرة في الإمارات. وكان على الشركات أيضاً فهم آثار هذه القوانين، واختار العديد منهم التركيز على تعزيز الكفاءات التشغيلية للتعويض عن تأثير المدفوعات الضريبية. في تالي، بذلنا العديد من الجهود لضمان تمكن أصحاب الأعمال من الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد بسلاسة. لقد نظمنا العديد من الفعاليات والجلسات مع خبراء الموضوع لضمان حصول رواد الأعمال على المعرفة التي يحتاجون إليها. ساعد منتجنا الرائد، TallyPrime، أصحاب الأعمال على تبسيط عملياتهم المتعلقة بالضرائب، وأتمتة امتثالهم، وإنشاء تقارير دقيقة لتقليل العبء على فرق المحاسبة الخاصة بهم والسماح لهم بالتركيز على إدارة أعمالهم".
وأضافت إن حلول البرمجيات التي تقدمها شركة تالي مصممة للتكيف مع احتياجات الشركات، فاستخدام البرمجيات لمساعدتك في إدارة أعمالك يمكن أن يقلل من المهام اليدوية ويساعدك في الحصول على رؤى يصعب عادةً الحصول عليها لتنمية أعمالك، فضلاً عن مساعدتك في توفير أموالك أو استخدامها بشكل أفضل. لكن المشكلة في معظم الحالات هي أن البرمجيات مبنية بشكل صارم للغاية، فهي تحتاج إلى أن تصبح الأعمال "مهيكلة"، وأن تصبح أكثر "توجيهًا للعملية".
وتابعت:"في شركة تالي، ندرك أن أصحاب الأعمال يديرون أعمالهم بالطريقة التي يتوقعها عملاؤهم أو موردوهم وأن طلب التغيير لمجرد تبني منتج ما هو أمر صعب للغاية. لذلك، نصنع برمجيات تتكيف مع الطريقة التي تدير بها أعمالك ولا نتوقع منك أبدًا أن تتكيف مع البرنامج. في شركة تالي، يستغرق البدء بضع دقائق فقط. يمكنك تنفيذ المزيد من الميزات بشكل تدريجي والتي يمكن أن تساعدك في إدارة أعمالك بشكل أفضل".
وكانت رحلة تالي مليئة بالتحديات والمجزية في الوقت نفسه. قالت جوينكا: "في الهند، نواصل تحدي أنفسنا لابتكار منتجات رائعة لجميع عملائنا الحاليين والمستقبليين. منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، انتقل بعض عملائنا إلى الإمارات وشجعونا على دخول البلاد. وعلى مدار العقد ونصف العقد الماضيين، كنا محظوظين بدعم عدة آلاف من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان الاقتصاد المتنامي يشكل تحدياً وإثارة لنا باستمرار. تعتمد رحلتنا على خلق تجارب رائعة لعملائنا وبناء علاقات رائعة مع نظامنا البيئي".
وتخطط تالي لاستثمار المزيد من الأموال في المملكة العربية السعودية وتتطلع إلى العمل مع رواد الأعمال في البلاد. وقال جوينكا: "أنا فخور بالتأكيد بالتقدم الذي أحرزناه ومتحمس بنفس القدر للفرص والتحديات التي تنتظرنا".
وقد تجاوزت تالي مؤخرًا حاجز 2.5 مليون ترخيص. وقالت جوينكا: "نخطط لتوسيع نطاق وجودنا في الشرق الأوسط، وهو ثاني أكبر سوق لنا بعد الهند. لقد أطلقنا TallyPrime 4.0 هذا العام ونحن مستعدون لإطلاق تحديث المنتج الرئيسي التالي قريباً جداً، مما سيسمح لنا بدعم وخدمة المزيد من أصحاب الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. هناك العديد من الأشياء الأخرى في طور الإعداد أيضًا، ونحن نعمل أيضاً على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لجلب المزيد من القيمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بطريقة ميسورة التكلفة".