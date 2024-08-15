الشركات الصغيرة بالإمارات تتبنى التحول الرقمي للإمتثال الضريبي

وأضافت إن حلول البرمجيات التي تقدمها شركة تالي مصممة للتكيف مع احتياجات الشركات، فاستخدام البرمجيات لمساعدتك في إدارة أعمالك يمكن أن يقلل من المهام اليدوية ويساعدك في الحصول على رؤى يصعب عادةً الحصول عليها لتنمية أعمالك، فضلاً عن مساعدتك في توفير أموالك أو استخدامها بشكل أفضل. لكن المشكلة في معظم الحالات هي أن البرمجيات مبنية بشكل صارم للغاية، فهي تحتاج إلى أن تصبح الأعمال "مهيكلة"، وأن تصبح أكثر "توجيهًا للعملية".

وتابعت:"في شركة تالي، ندرك أن أصحاب الأعمال يديرون أعمالهم بالطريقة التي يتوقعها عملاؤهم أو موردوهم وأن طلب التغيير لمجرد تبني منتج ما هو أمر صعب للغاية. لذلك، نصنع برمجيات تتكيف مع الطريقة التي تدير بها أعمالك ولا نتوقع منك أبدًا أن تتكيف مع البرنامج. في شركة تالي، يستغرق البدء بضع دقائق فقط. يمكنك تنفيذ المزيد من الميزات بشكل تدريجي والتي يمكن أن تساعدك في إدارة أعمالك بشكل أفضل".