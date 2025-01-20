الشرق الأوسط يقود النمو العالمي في حلول الهوية والأمن
شهدت شركة "إتش آي دي جلوبال" (HID Global)، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الهوية والأمن المادي، نمواً كبيراً خلال العام الماضي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكره مسؤول كبير.
وقال "جوستافو جاسمان"، نائب الرئيس ورئيس الأسواق الناشئة في "إتش آي دي جلوبال"، على هامش معرض "إنترسيك" في دبي الأسبوع الماضي: "لقد شهدت المنطقة نمواً كبيراً، مع العديد من المشاريع الجديدة وتطوير البنية التحتية. وكانت دبي، على وجه الخصوص، مركزاً للنشاط، مع العديد من الفرص لمنتجاتنا".
وتتطلع "إتش آي دي" أيضاً إلى الإمكانات في المملكة العربية السعودية، حيث كانت جميع المشاريع تقريباً جديدة، مما يوفر فرصاً هائلة لتطبيقات التكنولوجيا الجديدة. وأضاف: "يعتبر الشرق الأوسط أسرع الأسواق الناشئة نمواً بالنسبة لنا، متجاوزاً مناطق مثل أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، والهند، ورابطة دول جنوب شرق آسيا".
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت "إتش آي دي"على تحسين حلول الوصول عبر الهاتف المحمول بشكل مطرد، ولكن العام الماضي شهد إنجازاً مهماً حيث قدمت جهاز التعرف على الوجه المبتكر، وهو الأول من نوعه للشركة، والذي كان من المقرر إطلاقه في الربع الثاني من العام. وقال "جاسمان": "الجهاز، الذي يعمل بالفعل ويتلقى ردود فعل إيجابية، في المراحل النهائية من الموافقة التنظيمية وشهادة المنتج".
وترى شركة "إتش آي دي" نفسها كممكن لحلول الذكاء الاصطناعي، لأنها لا تقوم بإنشاء البرامج بشكل مباشر. وأضاف "جاسمان": "نرى أن دورنا هو توفير أجهزة قوية قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميم أجهزة التحكم الجديدة لدينا، المجهزة بمعالجات قوية وتدابير أمنية سيبرانية قوية، لدعم الذكاء الاصطناعي دون تقديم حلول الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر. يتيح هذا النهج لعملائنا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع ضمان أمان منتجاتهم".
ورغم ظهور خيارات الدفع الإلكترونية، تعتقد "إتش آي دي" أن البطاقات المادية ستظل ذات صلة في المستقبل المنظور. وذكر "جاسمان": "لمعالجة المخاوف البيئية، نعمل على تطوير أوراق اعتماد صديقة للبيئة مصنوعة من الورق والخيزران. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وقمنا بتنفيذ مبادرات الاستدامة المختلفة، مثل تركيب الألواح الشمسية في منشآتنا وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40٪".