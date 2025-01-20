الشرق الأوسط يقود النمو العالمي في حلول الهوية والأمن

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت "إتش آي دي"على تحسين حلول الوصول عبر الهاتف المحمول بشكل مطرد، ولكن العام الماضي شهد إنجازاً مهماً حيث قدمت جهاز التعرف على الوجه المبتكر، وهو الأول من نوعه للشركة، والذي كان من المقرر إطلاقه في الربع الثاني من العام. وقال "جاسمان": "الجهاز، الذي يعمل بالفعل ويتلقى ردود فعل إيجابية، في المراحل النهائية من الموافقة التنظيمية وشهادة المنتج".