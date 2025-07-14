الشرق الأوسط والهند.. أسواق استراتيجية للخطوط الجوية الفرنسية

ومن أبرز ما يميز سوق دبي مقصورة Air France La Première، المتوفرة في 10 وجهات فقط حول العالم، ودبي واحدة من هذه المواقع الحصرية. وقال جوموسيلي: "إن وجودنا في المنطقة قوي، مع خدمات تربط المدن الكبرى مثل دبي والرياض والدمام وبيروت والقاهرة بمراكزنا الأوروبية في باريس وأمستردام. ونحن نعمل باستمرار على تعزيز وجودنا في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقنا مؤخرًا خدمة مباشرة جديدة بين الرياض وباريس شارل ديغول اعتبارًا من 20 مايو. وستقوم Air France بتشغيل خمس رحلات أسبوعية. وتخدم KLM الرياض والدمام بالفعل. ومع إطلاق عمليات Air France، يمكن لعملائنا تجربة أفضل ما في كلتا العلامتين التجاريتين. كما تتمتع Transavia، وهي شركة تابعة لـ Air France - KLM بمكانة بارزة في المنطقة. تربط Transavia العملاء من العديد من المدن في المنطقة بما في ذلك بيروت والقاهرة وجدة وقريبًا المدينة المنورة المقدسة".