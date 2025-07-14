الشرق الأوسط والهند.. أسواق استراتيجية للخطوط الجوية الفرنسية

تظل منطقة الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لشركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم، وتتخذ شركة الطيران الأوروبية خطوات لتوسيع القدرة هنا.
في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز"، قال ستيفان جوموسيلي، المدير العام لشركة "إير فرانس-كي إل إم" في الهند والشرق الأوسط: "يشهد قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا. بالنسبة لشركتي "إير فرانس" و"كي إل إم"، لدينا معدلات إشغال جيدة واتجاهات إيجابية، مما مكّننا من زيادة الطاقة الاستيعابية في دبي، مع تشغيل طائرات بوينج 777. هناك فرص لمزيد من التوسع في المنطقة، ورغبتنا قوية في زيادة الطاقة الاستيعابية من دبي، إلا أننا نواجه حاليًا قيودًا نظرًا لمحدودية المساحات المتاحة".
حاليًا، تخدم شركتا الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية ثماني مدن في الشرق الأوسط والهند، بواقع 89 رحلة أسبوعية. وصرح غوموسيلي: "في الشرق الأوسط، تشمل شبكتنا بيروت والقاهرة ودبي والدمام والرياض، وفي الهند، نُسيّر رحلاتنا من بنغالورو ودلهي ومومباي، وقريبًا حيدر آباد. توفر الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلات ربط سلسة للمسافرين بغرض العمل والترفيه، مع وصول سلس لعملائنا من الشرق الأوسط والهند إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم عبر مركزينا الرئيسيين في مطار سخيبول أمستردام ومطار شارل ديغول في باريس".
يشهد الشرق الأوسط نموًا إيجابيًا في قطاع الطيران، مدعومًا بمبادرات طموحة مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رئيسي. وصرح غوموسيلي: "عملياتنا مُهيكلة بشكل جيد لتلبية هذا الطلب المتزايد".
في المنطقة، تعمل مجموعة الخطوط الجوية على توسيع شبكتها في الشرق الأوسط والهند. وصرح غوموسيلي قائلاً: "في الشرق الأوسط، تُعزز شراكتنا مع الخطوط الجوية العربية السعودية بشكل كبير الربط بين فرنسا وهولندا والمملكة العربية السعودية. وقد تعززت هذه الشراكة من خلال مذكرة تفاهم استراتيجية العام الماضي، تهدف إلى تحسين الربط بين المملكة العربية السعودية (الدمام، جدة، الرياض) وباريس وأمستردام وغيرها. وفي المقابل، ستستفيد الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) أيضًا من شبكة الخطوط الجوية العربية السعودية الواسعة، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر".
في الهند، تربط المجموعة شراكة ناجحة مع إنديجو لمشاركة الرموز. بفضل هذه الشراكة، يُتاح لعملاء إير فرانس وكيه إل إم الوصول إلى أكثر من 30 وجهة في الهند. كما تتيح هذه الشراكة لعملاء إنديجو فرصة التواصل مع الشبكة العالمية الواسعة لإير فرانس وكيه إل إم،" صرّح غوموسيلي.
يُعد تجديد الأسطول أحد أهم جوانب استراتيجية الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم. تستثمر المجموعة ملياري يورو سنويًا في تجديد أسطولها. في سبتمبر 2023، طلبت المجموعة 50 طائرة إيرباص A350، مع حقوق شراء 40 طائرة إضافية. من المقرر تسليم هذه الطائرات، التي تشمل طرازي A350-900 وA350-1000، بين عامي 2026 و2030. تهدف هذه الخطوة إلى استبدال طائرات الجيل السابق، مثل طائرات إيرباص A330 وبوينغ 777 القديمة، مما يجعل الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم أكبر مشغل عالمي لعائلة طائرات إيرباص A350. قال غوموسيلي: "توفر تقنية طائرة A350 المتطورة كفاءةً أفضل في استهلاك الوقود بنسبة 25%، وخفضًا في الضوضاء بنسبة 40% مقارنةً بالأجيال السابقة، بما يتماشى مع أهدافنا للاستدامة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تصل حصة طائرات الجيل الجديد في أسطول المجموعة إلى 80%".
تُعدّ منطقة الشرق الأوسط منطقةً ذات أهمية استراتيجية لمجموعة إير فرانس-كي إل إم، إذ تُشكّل مركزًا رئيسيًا لعمليات نقل الركاب والبضائع.
تشترك شركتا الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) في تاريخ عريق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعملان في المنطقة منذ أكثر من 50 عامًا. وصرح غوموسيلي قائلاً: "شهدنا على مر السنين زيادة في الطلب، مما دفعنا إلى زيادة سعتنا الاستيعابية، بما في ذلك تشغيل طائرة بوينج 777 إلى دبي. وهذا يُمكّننا من تلبية الاحتياجات المتزايدة لمسافري الترفيه والأعمال على حد سواء".
ومن أبرز ما يميز سوق دبي مقصورة Air France La Première، المتوفرة في 10 وجهات فقط حول العالم، ودبي واحدة من هذه المواقع الحصرية. وقال جوموسيلي: "إن وجودنا في المنطقة قوي، مع خدمات تربط المدن الكبرى مثل دبي والرياض والدمام وبيروت والقاهرة بمراكزنا الأوروبية في باريس وأمستردام. ونحن نعمل باستمرار على تعزيز وجودنا في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقنا مؤخرًا خدمة مباشرة جديدة بين الرياض وباريس شارل ديغول اعتبارًا من 20 مايو. وستقوم Air France بتشغيل خمس رحلات أسبوعية. وتخدم KLM الرياض والدمام بالفعل. ومع إطلاق عمليات Air France، يمكن لعملائنا تجربة أفضل ما في كلتا العلامتين التجاريتين. كما تتمتع Transavia، وهي شركة تابعة لـ Air France - KLM بمكانة بارزة في المنطقة. تربط Transavia العملاء من العديد من المدن في المنطقة بما في ذلك بيروت والقاهرة وجدة وقريبًا المدينة المنورة المقدسة".