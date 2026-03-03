الشرق الأوسط تحت الضغط.. واقتصاد الإمارات "مرساة" الاستقرار في بحر اليقين

بدأ الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط يضغط على الأنظمة المالية في جميع أنحاء المنطقة، لكن الإمارات العربية المتحدة تدخل هذه الفترة من عدم اليقين المتزايد باحتياطيات مالية كبيرة، وطرق بديلة لتصدير النفط، وسيولة مصرفية قوية تضعها في موقف أكثر مرونة من العديد من نظيراتها، وفقًا لنشرة جديدة من S&P Global Ratings.

بينما لا يشكل التقرير إجراء تصنيف رسميًا، قالت S&P إن خطورة الوضع قد تحولت من “مرتفعة” إلى “شديدة” بموجب سيناريوهات الضغط المحددة مسبقًا. ويعكس هذا التحول خطرًا متزايدًا بأن تؤدي الأعمال العدائية المطولة إلى إضعاف جودة الائتمان عبر الحكومات والبنوك والشركات — خاصة إذا ظلت صادرات الطاقة أو طرق التجارة معطلة.

ببساطة، تؤثر التصنيفات الائتمانية السيادية وتصنيفات الشركات على مدى سهولة ورخص الاقتراض للكيانات. عندما ترتفع المخاطر، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى، وتصبح إعادة التمويل أكثر تكلفة، وتشدد شروط السيولة. تحذير S&P يشير إلى أن الصراع لم يعد مجرد قصة جيوسياسية — بل أصبح قصة مالية بشكل متزايد.

أحد أهم قنوات الانتقال الفورية هو التعليق الفعلي لمعظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية. وقد ارتفعت أسعار خام برنت والغاز الطبيعي المسال مع تسعير الأسواق لمخاطر الإمداد، بينما أدت إغلاقات المجال الجوي إلى تعطيل الطيران والسياحة في أجزاء من الخليج.

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التعرض للتوترات الإقليمية متوازن بنقاط القوة الهيكلية. استهدفت إيران أصولًا عسكرية أمريكية في الإمارات، مما يؤكد الحساسيات الأمنية. ومع ذلك، تدير أبوظبي خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام إلى الفجيرة، والذي يمكنه نقل حوالي نصف صادراتها النفطية مباشرة إلى المحيط الهندي، متجاوزًا مضيق هرمز. تقلل هذه البنية التحتية الاستراتيجية الاعتماد على نقطة الاختناق في وقت تتزايد فيه اضطرابات الشحن.

تلاحظ S&P أن أبوظبي قد بنت واحدة من أقوى المراكز المالية بين الكيانات السيادية المصنفة، مدعومة بأصول ثروة سيادية كبيرة وإطار مالي محكم. توفر هذه الاحتياطيات مجالًا لاستيعاب تقلبات الإيرادات المؤقتة أو ضغوط السوق. ويدعم اقتصاد الإمارات الأوسع، الذي يتنوع بشكل متزايد عبر التجارة والخدمات اللوجستية والمالية والتكنولوجيا، مرونة الائتمان بشكل أكبر.

تفترض الحالة الأساسية للوكالة أن المواجهة العسكرية ستكون قصيرة الأمد نسبيًا. ومع ذلك، فإنها تحذر من أن التصريحات العامة التي تشير إلى عمليات تستمر لمدة تصل إلى شهر — وأهداف عسكرية أوسع مقارنة بصراع العام الماضي الذي استمر 12 يومًا — تزيد من عدم اليقين. وقد أثر النطاق الجغرافي الأوسع للهجمات بالفعل على طرق التجارة وتدفقات الشحن والطيران.

تظهر عدة قنوات للضغط. تلغي شركات الشحن رحلاتها مع ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، في بعض الحالات بنسبة تصل إلى 50 بالمائة. تظل أسعار الطاقة متقلبة. وقد تراجعت الأنشطة السياحية بسبب قيود المجال الجوي. وقد تتراجع تدفقات رأس المال مع تبني المستثمرين موقف الانتظار والترقب.

بالنسبة لمصدري النفط مثل الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تؤدي أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تعزيز الإيرادات المالية مؤقتًا - بشرط أن تظل أحجام التصدير مستقرة. ومع ذلك، فإن الاضطراب المطول في طرق التجارة أو البنية التحتية سيؤثر على الأرباح وقد يحد من زخم النمو.

البنوك أيضًا تحت المراقبة. في التوترات الإقليمية السابقة، تحولت الودائع إلى حد كبير داخل الأنظمة المحلية بدلاً من الخروج بالكامل. هذه المرة، لا تستبعد ستاندرد آند بورز تدفقات رأس المال الخارجية المعتدلة نظرًا للنطاق الأوسع للمواجهة. ومع ذلك، يستفيد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة من السيولة القوية، وقواعد التمويل المتنوعة، والتنظيم الحصيف، مما يجعله في وضع أفضل من بعض نظرائه لاستيعاب تقلبات التمويل.

تواجه الشركات ومشغلو البنية التحتية - بما في ذلك الموانئ والمطارات في الإمارات العربية المتحدة - تكاليف أمن وتأمين أعلى. وتواجه الشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد الإقليمية تأخيرات في الشحن وارتفاعًا في نفقات الشحن. وقد تشهد قطاعات العقارات والسياحة طلبًا أضعف إذا استمر عدم اليقين الجيوسياسي، على الرغم من أن القاعدة الاقتصادية المتنوعة لدولة الإمارات العربية المتحدة’ توفر استقرارًا نسبيًا.

تبدو شركات التأمين مستقرة بشكل عام على المدى القصير، حيث يتم عادةً استبعاد المخاطر المتعلقة بالحرب من السياسات القياسية وإعادة التأمين عليها بشكل كبير. ومع ذلك، فإن التقلبات المطولة في الأسواق المالية يمكن أن تؤثر على محافظ الاستثمار وتوقعات الأرباح.

تحدد ستاندرد آند بورز سيناريوهات الإجهاد التي تتراوح من التأثيرات المتواضعة والمؤقتة إلى الاضطرابات الشديدة والمطولة التي تنطوي على خسائر في إنتاج النفط، وهروب رؤوس الأموال، والحصار التجاري المستمر. وستكون المتغيرات الحاسمة هي مدة الأعمال العدائية وانتشارها الجغرافي.

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد التقرير على واقع مزدوج: تعرض جيوسياسي متزايد، ولكن أيضًا مرونة مالية كبيرة. فالمخزونات المالية القوية، والمرونة الجزئية في طرق التصدير، والسيولة المصرفية القوية، كلها عوامل ترسيخ لأساسيات الائتمان - على الأقل في الوقت الحالي - حتى مع مرور المنطقة بواحدة من أكثر فتراتها تقلبًا في السنوات الأخيرة.