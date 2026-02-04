الشرطة الفرنسية تداهم مكاتب منصة X في باريس

Grok AI هو برنامج دردشة آلي مصمم لتقديم ردود حوارية بشخصية جريئة وفكاهية. وعلى عكس النماذج التقليدية التي تعتمد على مجموعات بيانات ثابتة، يدمج Grok معلومات فورية من منصة X (تويتر سابقاً)، مما يتيح له الاستجابة الفورية للتوجهات المباشرة، والأخبار العاجلة، والمواضيع الرائجة. يعتمد البرنامج على نموذج لغوي كبير خاص به يُعرف بـ (Grok-1)، وقد صُمم ليكون أكثر تفاعلاً من المساعدين التقليديين. كما أن تكامله مع منصة X يمكنه من سحب المحتوى الحالي مباشرة من الشبكة الاجتماعية، مما يجعله فريداً بين برامج الدردشة الأخرى مثل ChatGPT أو Gemini.