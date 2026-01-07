الشارقة لريادة الأعمال 2026: كوكبة من القادة العالميين ترسم مستقبل الابتكار

وتأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لتنوع قطاعات المتحدثين، قالت سعادة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز "شراع": "في اقتصاد اليوم، لم يعد نجاح ريادة الأعمال ممكناً بمعزل عن القطاعات الأخرى؛ بل يجب على المؤسسين التفكير عبر مختلف التخصصات والأسواق والاحتياجات البشرية، مع بناء شركات قادرة على التكيف بسرعة والنمو بمسؤولية. ومن خلال جمع القادة من مختلف القطاعات والجغرافيات، يخلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بيئة يتم فيها تبادل المعرفة، وتحدي وجهات النظر، وبروز الحلول العملية. فالمهرجان يمثل بوابة لرواد الأعمال للتفاعل مع العالم وبناء مشاريع تنافسية ومستدامة".