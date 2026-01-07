الشارقة لريادة الأعمال 2026: كوكبة من القادة العالميين ترسم مستقبل الابتكار

كشف مهرجان الشارقة لريادة الأعمال (SEF) عن القائمة الأولى من المتحدثين ضمن مجموعة عالمية متميزة تضم أكثر من 300 من المؤسسين، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، والمبدعين، والموجهين، وقادة الفكر المشاركين في النسخة التاسعة من أكبر تجمع لريادة الأعمال في المنطقة. ويمثل هذا الإعلان إشارة إلى حجم وطموح "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026"، مما يرسخ مكانة المهرجان كمنصة حيوية لتبادل المعرفة والتعاون وتقديم رؤى واقعية عبر منظومة الشركات الناشئة والابتكار العالمية.
وينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مهرجان "SEF 2026"، والذي ستقام فعالياته يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTI Park). وسيجمع المهرجان، الذي يستمر لمدة يومين، رواد الأعمال والمهنيين والمستثمرين والمواهب الناشئة من جميع أنحاء العالم ضمن أجندة حافلة مصممة لمعالجة واقع بناء وتوسيع واستدامة الأعمال في بيئة اقتصادية سريعة التطور.
تنوع الاختصاصات وشمولية الرؤية
تشمل المتحدثين المعلن عنهم حديثًا مجموعة واسعة من الصناعات، من تكنولوجيا الغذاء والرياضة إلى نمط الحياة والتكنولوجيا وعلم الأحياء، مما يعكس التزام SEF بتقديم رؤية شاملة لريادة الأعمال اليوم. معًا، سيقدمون وجهات نظر عملية حول الابتكار والقيادة والرفاهية والقدرة على التكيف، مسلطين الضوء على المهارات والموارد المطلوبة للنجاح في سوق يتشكل بتوقعات المستهلكين المتغيرة والتغير التكنولوجي المتسارع.
وتأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لتنوع قطاعات المتحدثين، قالت سعادة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز "شراع": "في اقتصاد اليوم، لم يعد نجاح ريادة الأعمال ممكناً بمعزل عن القطاعات الأخرى؛ بل يجب على المؤسسين التفكير عبر مختلف التخصصات والأسواق والاحتياجات البشرية، مع بناء شركات قادرة على التكيف بسرعة والنمو بمسؤولية. ومن خلال جمع القادة من مختلف القطاعات والجغرافيات، يخلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بيئة يتم فيها تبادل المعرفة، وتحدي وجهات النظر، وبروز الحلول العملية. فالمهرجان يمثل بوابة لرواد الأعمال للتفاعل مع العالم وبناء مشاريع تنافسية ومستدامة".
نخبة من الملهمين والرواد
وتضم قائمة المتحدثين سيباستيان فيتيل، بطل العالم في "فورمولا 1" أربع مرات، والذي سيعزز الوعي العام من خلال تسليط الضوء على مبادراته البيئية والاجتماعية، لا سيما في مجالات الاستدامة وقضايا المناخ.
وتجسيداً للمرونة والقدرة على التكيف اللازمتين لترك بصمة في عالم الشركات وتعزيز النهوض الاجتماعي، يشارك غانم المفتاح، رائد الأعمال والمدافع عن حقوق ذوي الإعاقة، الذي نال تقديراً عالمياً خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، قطر.
كما ستتحدث رائدة أخرى هي هيذر هاسون، التي دخلت التاريخ كأول رائدة أعمال تشغل منصب "رئيس تنفيذي مشارك" تطرح شركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، حيث قادت شركتها (FIGS) عبر اكتتاب عام ناجح؛ وستناقش هاسون "فن البيع"، علماً أن شركتها تصمم وتبيع ملابس طبية متطورة مباشرة لمتخصصي الرعاية الصحية.
واستعراضاً لجاذبية التكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا، سيروي شهزاد يونس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Muzz)، كيف ترك مسيرته المهنية في الاستثمار المصرفي لإطلاق تطبيق للهاتف المحمول يساعد المسلمين العزاب في العثور على شركاء للزواج.
رواد يثبتون الميزة التنافسية لفتح مسارات جديدة
وإبرازاً لقوة الابتكار، سيكشف حمد الهاجري، رائد الأعمال التقني والمستثمر والمهندس، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية (Snoonu) - الذي يوصف بأنه أول "تطبيق فائق" (Super App) في قطر - عما يتطلبه الإطلاق الناجح للشركات الناشئة، مدعوماً بـ 20 عاماً من الخبرة في الأعمال وتطوير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار تخصيص الخدمات للمستهلكين، أسس فاديم فيدوتوف، لاعب كرة السلة السابق، شركة (Bioniq) في عام 2019 لابتكار تركيبة مكملات غذائية فريدة لكل شخص. وفي عام 2021، نقل معظم فريق (Bioniq) إلى دبي، واستقطب لاعبَي كرة القدم البارزين كريستيانو رونالدو وديوجو دالوت كمستثمرين، ووسع نشاط الشركة ليشمل 13 دولة.
كما ستلهم آمنة القبيسي، الرائدة في مجالها وأول سائقة سباقات إماراتية تشارك في منافسات المقعد الواحد الدولية بانضمامها إلى "فورمولا 4" الإيطالية، الجمهور برحلتها في التغلب على التحديات وتحقيق خطوات واسعة في رياضة السيارات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً.
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك سعاد السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (CommCation Consultancy)، رؤى متنوعة من خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من عقدين في مجالات العلاقات العامة، والشؤون الحكومية، والاتصال المؤسسي، والتحول القيادي. وتشتهر سعاد، التي يتابعها نحو مليون شخص عالمياً عبر المنصات الرقمية، بفكرها القيادي في التواصل والحضور التنفيذي والنمو الشخصي.
توظيف الابتكار لتعزيز التغيير الاجتماعي ورفاهية العمل
وسيقدم توم هيل، الرئيس التنفيذي لشركة (ŌURA) المصنعة لخاتم "أورا" الذكي الذي يوفر بيانات صحية مخصصة، والمكلف بوضع استراتيجية لجعل الصحة ممارسة يومية باستخدام التكنولوجيا الذكية، ثروة من الرؤى المكتسبة من خبرته الممتدة لـ 30 عاماً في قطاع التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية. وبصفته قائداً للأعمال ومستثمراً ومستشاراً، يتمتع هيل بخبرة واسعة لمعالجة جميع جوانب منظومة الشركات الناشئة.
وابتعاداً عن نهج "الحل الواحد للجميع" لتقديم حلول مخصصة لعملاء اليوم المميزين، سيكشف أحمد الراوي، مؤسس تطبيق تكنولوجيا الغذاء (Calo)، كيف يمكن استخدام الخوارزميات الغذائية لتصميم خطط وجبات مخصصة للأفراد المهتمين بصحتهم والذين يعانون من ضيق الوقت.
وفي الوقت نفسه، ستستعرض سيمران كور، مؤسسة (Girls That Invest) - المعروفة حالياً باسم (Friends That Invest) - القوة التحويلية للشباب من خلال مشاركة رحلة منظمتها، وهي منصة استثمارية عالمية وعلامة تجارية إعلامية تركز على جعل التمويل متاحاً للشباب، وخاصة النساء.
ولزيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية، خاصة في مكان العمل، سيشرح كريم إسماعيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز (Mental Health Hub) للتعلم والتطوير، كيف يمكن تخصيص البرامج وفقاً لاحتياجات الموظفين. يذكر أن كريم متحدث عام يتابعه أكثر من 5.5 مليون شخص عبر قنواته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحضور متوقع يصل إلى 14,000 مشارك، سيخلق "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" مساحة ديناميكية تقدم فيها ألمع العقول من مختلف القطاعات توجيهات وإلهاماً لا يقدر بثمن للشركات الناشئة والمهنيين والخريجين الساعين لتحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.