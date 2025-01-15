"الشارقة لريادة الأعمال 2025": منصة لتعزيز المهارات المالية
أثبتت ريادة الأعمال أنها المحرك الرئيسي وراء النظم الاقتصادية المعاصرة، حيث تعمل بمثابة حاضنة للابتكار، وتوليد الوظائف، والتقدم الاجتماعي. وعلى الصعيد العالمي، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90% من جميع الشركات، وتمثل أكثر من 50% من فرص العمل، وفقاً للبنك الدولي.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية وتساهم بنسبة كبيرة تصل إلى 64% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبفضل الدعم الحكومي والسياسات ومجموعة من الخدمات والمؤسسات التي تعمل على تمكين مجتمع ريادة الأعمال، نجحت الشارقة في ترسيخ مكانتها كمنافس عالمي في مجال المواهب، والابتكار، وتنمية الأعمال. وفي حين يوفر هذا الإطار الأمثل أساساً قوياً، فإن الرحلة نحو الاستدامة المالية والقدرة على التوسع لا تزال مليئة بفرص النمو، والمعرفة هي دائماً أعظم حليف لنا.
تزدهر ريادة الأعمال من خلال الرؤية، والتصميم، والنظام البيئي الذي يغذي الإبداع. بالنسبة للمؤسسين والشركات الناشئة، فإن الوصول إلى الرؤى والإرشاد والشبكات المتنوعة يمكن أن يحوّل الأفكار إلى واقع. والسؤال هو: كيف يمكن تمكين أولئك الذين لديهم تطلعات ريادية بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لإتقان الأمور المالية؟
الثقافة المالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح
في الاقتصاد العالمي اليوم، أصبحت الثقافة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لرجال الأعمال، وتتضمن إتقان مهارات مثل إعداد الميزانية والاستثمار وإدارة الديون - وهي قدرات تؤثر بشكل مباشر على بقاء الشركات وقابليتها للتوسع. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة. على مستوى العالم، يتمتع 33% فقط من البالغين بالثقافة المالية، وفقاً لاستطلاع "ستاندرد آند بورز" العالمي للثقافة المالية، ورواد الأعمال ليسوا محصنين ضد هذا الاتجاه.
وقالت "سارة عبد العزيز النعيمي"، الرئيسة التنفيذية لمركز "شراع": "في حين تبدأ رحلة ريادة الأعمال غالباً بشرارة إلهام، فإن الطريق إلى النجاح قد يعوقه تحديات مالية متعددة الأوجه. يمثّل الحصول على تمويل أولي، أو رأس مال استثماري، أو آليات تمويل بديلة عقبة ملحوظة أمام رواد الأعمال الناشئين. كما تعمل الطبيعة التنافسية للأسواق على تفاقم صعوبة إقناع المستثمرين بتأييد الأفكار المبتكرة ولكن غير المثبتة".
وأضافت: "حتى مع وجود تمويل أولي كافٍ، فإن الحفاظ على القدرة التشغيلية يتطلب اتباع نهج دقيق في إعداد الميزانية. إن سوء إدارة التدفق النقدي - والذي غالباً ما يكون ناتجاً عن نفقات غير متوقعة - يظل سبباً رئيسياً لفشل الأعمال. إن التوسع، رغم أنه مرغوب فيه، يستلزم التزامات مالية متناسبة مما يجعل التنبؤ الاستراتيجي والتخفيف من المخاطر أمراً ضرورياً لتجنب الإفراط في التوسع أثناء مراحل التوسع. هذه كلها جوانب يحتاج رواد الأعمال إلى تطوير مهاراتهم فيها، وأن يكونوا مطلعين عليها، وواثقين فيها".
"وفي نهاية المطاف، فإن رواد الأعمال الذين يتمتعون بالفهم، والتخطيط، والذكاء المالي هم في وضع أفضل للتغلب على المخاطر، والاستفادة من الفرص، ودفع النمو على المدى الطويل. ويتطلب معالجة هذه الفجوات مبادرات متعمدة وسهلة الوصول ومصممة خصيصاً لمنظومة ريادة الأعمال - وهو الدور الذي يفي به مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ببراعة"، كما قالت "النعيمي".
مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، المقرر إقامته يومي 1 و2 فبراير 2025 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، هو الحدث الرئيسي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع). يجمع المهرجان مجتمع ريادة الأعمال في الشارقة، ويوفر فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال العالميين الرائدين. ويهدف المهرجان إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية، والرؤى الاستراتيجية، وتعزيز الروابط مع الخبراء الماليين وقادة الأعمال.