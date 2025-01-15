"الشارقة لريادة الأعمال 2025": منصة لتعزيز المهارات المالية

وأضافت: "حتى مع وجود تمويل أولي كافٍ، فإن الحفاظ على القدرة التشغيلية يتطلب اتباع نهج دقيق في إعداد الميزانية. إن سوء إدارة التدفق النقدي - والذي غالباً ما يكون ناتجاً عن نفقات غير متوقعة - يظل سبباً رئيسياً لفشل الأعمال. إن التوسع، رغم أنه مرغوب فيه، يستلزم التزامات مالية متناسبة مما يجعل التنبؤ الاستراتيجي والتخفيف من المخاطر أمراً ضرورياً لتجنب الإفراط في التوسع أثناء مراحل التوسع. هذه كلها جوانب يحتاج رواد الأعمال إلى تطوير مهاراتهم فيها، وأن يكونوا مطلعين عليها، وواثقين فيها".