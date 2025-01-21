"الشارقة لريادة الأعمال": فرص تمويلية بـ 700 ألف درهم للشركات الناشئة

ومن بين المتحدثين على مسرح المؤسسين عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة أستراتيك والرئيس التنفيذي لشركة بوتيم، التي تعمل على تطوير تقنيات مبتكرة لتبسيط الحياة اليومية من خلال تطبيق فائق الابتكار يجمع بين خدمات متعددة. وتشمل محفظة الشركة تقنيات مثل بوتيم وباي باي وريزك، والتي تخدم أكثر من 150 مليون مستخدم على مستوى العالم. كما عمل معاذ الشيخ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ستارز بلاي، على إعادة تشكيل سوق البث في المنطقة من خلال تقديم الترفيه حسب الطلب الذي يتناسب مع الجمهور المحلي، وسيوفر رؤى هامة في عالم الإعلام.