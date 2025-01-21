"الشارقة لريادة الأعمال": فرص تمويلية بـ 700 ألف درهم للشركات الناشئة
مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لهذا العام سيتناول ريادة الأعمال والابتكار عبر منطقة "مدينة الشركات الناشئة"، التي تضم أكثر من 150 وحدة لشركات ناشئة. وهي مصممة لتوفير بيئة شاملة ومتّصلة ومليئة بالحيوية لأولئك الذين يسعون لترك بصمتهم في نظام الشركات الناشئة في الإمارات.
من أبرز ما يميز المهرجان هو صالة المستثمرين، التي ستستقبل أكثر من 100 مستثمر وتحتضن أكثر من 320 اجتماعاً مع المستثمرين."
سيستضيف مسرح المؤسسين "فاوندرز ستايج"، الذي يعد بمثابة المحور الفكري لمنطقة مدينة الشركات الناشئة، بعضاً من أكثر الشخصيات تأثيراً في ريادة الأعمال والذين سيركزون على التغيير الجذري في الصناعة، والاستدامة في العقارات، ودور "إدتيك"، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة في المراحل النهائية، واستراتيجيات الخروج الناجحة.
وقالت سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، الجهة المنظمة لهذا التجمع السنوي: "تمثل منطقة مدينة الشركات الناشئة منصة مثالية لعرض مشاريع رواد الأعمال الطموحين أمام جمهور عالمي ومتعدد. نحن نهدف إلى تمكين القادة المبدعين من تحطيم الحواجز، وإعادة تصور الفرص، وقيادة التغيير نحو مستقبل مبتكر ومستدام."
وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة دو: "هدفنا هو ربط رواد الأعمال بالمستثمرين، وإبراز الاتجاهات الرئيسية بدءاً من تأثير الاضطرابات الصناعية وصولاً إلى تأثير التعليم التكنولوجي، وتعزيز الحوارات والشراكات التي من المتوقع أن تعيد تشكيل مستقبلنا. نحن فخورون بمساهمتنا في رؤية الشارقة لتكون مركزاً للابتكار المستدام والريادة في مجال الأعمال."
ومن بين المتحدثين على مسرح المؤسسين عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة أستراتيك والرئيس التنفيذي لشركة بوتيم، التي تعمل على تطوير تقنيات مبتكرة لتبسيط الحياة اليومية من خلال تطبيق فائق الابتكار يجمع بين خدمات متعددة. وتشمل محفظة الشركة تقنيات مثل بوتيم وباي باي وريزك، والتي تخدم أكثر من 150 مليون مستخدم على مستوى العالم. كما عمل معاذ الشيخ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ستارز بلاي، على إعادة تشكيل سوق البث في المنطقة من خلال تقديم الترفيه حسب الطلب الذي يتناسب مع الجمهور المحلي، وسيوفر رؤى هامة في عالم الإعلام.
ضمن قطاع الطعام والشراب، سيشارك مازن طبارة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة 'هاوس أوف بوبس'، التي تسعى لإحداث ثورة في خيارات الحلويات من خلال المثلجات النباتية المستدامة، قصته الناجحة. وكذلك، سيتحدث تشارلي رايت، مؤسس شركة هيومانتر، التي تقود الابتكار في مجال الصحة من خلال حلول الصحة الشاملة كأسرع علامة تجارية للإلكتروليتات نمواً في الإمارات، عن استراتيجيات التوسع.
كما يستعرض المهرجان الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في المنطقة، مما يتيح للمشاركين فرصة عرض حلولهم ومنتجاتهم المتطورة أمام جمهور من المستثمرين والمتعاونين والعملاء المحتملين. وتتيح هذه الميزة التي تشبه المعارض للشركات الناشئة التميز في سوق تنافسية وبناء علاقات.
بالنسبة لرواد الأعمال، فإن الوصول إلى رأس المال والتوجيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. تُعد صالة المستثمرين مساحة مخصصة حيث يمكن للشركات الناشئة التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة والموجهين. سواء كان الأمر يتعلق بعرض فكرة أو الحصول على المشورة بشأن توسيع نطاق الأعمال، توفر الصالة فرصاً لا مثيل لها للاتصالات المفيدة.
وتعد مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالشراكة مع مبادرة "1تانك" واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها منطقة "مدينة الشركات الناشئة" حيث سيحصل رواد الأعمال على فرصة استعراض أفكارهم والحصول على ملاحظات قيمة والتنافس على منح إجمالية بقيمة 200 ألف درهم إلى جانب فرص تمويل استثماري تصل إلى 500 ألف درهم إماراتي.