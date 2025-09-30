"الشارقة لإدارة الأصول": التعليم أصل استثماري حيوي

زارت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، عدداً من المدارس التابعة لها، بما في ذلك مدرسة فيكتوريا الدولية والمدرسة الفرنسية في الشارقة.
تأتي هذه الزيارة في إطار التزامها بدعم قطاع التعليم وتطوير استثماراتها في هذا المجال الحيوي. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على سير العملية التعليمية، وتفقد الخدمات والبنية التحتية، واستكشاف فرص التطوير المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات الإمارة في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة ومتميزة.
وترأس الزيارة الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، يرافقه عمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة، وسالم المدفع الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء، ودين بيراه الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس فيكتوريا الدولية، إلى جانب عدد من القادة التنفيذيين والموظفين التعليميين من كلا المؤسستين.
أكد الشيخ سعود أن الاستثمار في التعليم أولوية استراتيجية لشركة الشارقة لإدارة الأصول، لما له من دور حيوي في تطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد التزام الشركة بتعزيز مساهمتها في قطاع التعليم من خلال تطوير مشاريع تعليمية عالية الجودة ودعم المبادرات التي ترتقي بجودة التعليم في إمارة الشارقة.
قال الشيخ سعود: "في شركة الشارقة لإدارة الأصول، نؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لتقدم المجتمع. ونحن ملتزمون بتطوير مشاريع تعليمية عالية الجودة تدعم رؤية الشارقة كمركز للمعرفة والتميز الأكاديمي."
وأشاد بمستوى المدارس التي زارها، والجهود التي تبذلها إداراتُها لتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، مؤكدًا أن الشراكات التعليمية الفاعلة تُعدّ ركيزةً أساسيةً في استراتيجية الشركة المستقبلية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الشركة المتواصلة لتعزيز دورها في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مستدامة ومتميزة، بما يتماشى مع رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارة.
خلال الزيارة، اطلع الوفد على سير العملية التعليمية، واطلع على مرافق المدرسة الحديثة. كما ناقش خطط التطوير المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع البرامج الأكاديمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التدريس والإدارة المدرسية.
ومن الجدير بالذكر أن مدرستي فيكتوريا الدولية والفرنسية في الشارقة تابعتان لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة.