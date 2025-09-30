"الشارقة لإدارة الأصول": التعليم أصل استثماري حيوي

أكد الشيخ سعود أن الاستثمار في التعليم أولوية استراتيجية لشركة الشارقة لإدارة الأصول، لما له من دور حيوي في تطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد التزام الشركة بتعزيز مساهمتها في قطاع التعليم من خلال تطوير مشاريع تعليمية عالية الجودة ودعم المبادرات التي ترتقي بجودة التعليم في إمارة الشارقة.