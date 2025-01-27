الشارقة: دعم مشروع "رحّال"السياحي بحلول مبتكرة

وقال "طارق مصباح عبد الرحمن"، المدير العام لشركة "دار الود" للإنشاءات: "إن المساهمة في مشروع "رحّال" الرائد لـ"شروق" هو شهادة على خبرة "دار الود" للإنشاءات في تقديم حلول البنية التحتية المبتكرة والمستدامة. إن دورنا في هذه المبادرة الرائدة يوضح التزامنا بدعم تحول الشارقة إلى وجهة عالمية للسياحة البيئية. ونحن فخورون بأننا لعبنا دوراً رئيسياً في تمكين هذا المشروع من أن يصبح حقيقة واقعة".