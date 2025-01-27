الشارقة: دعم مشروع "رحّال"السياحي بحلول مبتكرة
أعلنت شركة "دار الود" للإنشاءات، الشركة الرائدة في مجال حلول البنية التحتية المبتكرة، عن استمرار عملها في أعمال البنية التحتية لمشروع "رحّال" التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
ويقدم مشروع "رحّال"، وهو أول مبادرة للسياحة البيئية من نوعها في المنطقة، مقطورات سفر مجهزة بالكامل من طراز "إيرستريم" (Airstream) مصممة لمنح الزوار تجربة سفر غامرة عبر المناظر الطبيعية المتنوعة في الشارقة. من صحاري مليحة الهادئة إلى الشواطئ النقية في الحمرية وجبال كلباء المهيبة، يعيد المشروع تعريف كيفية استكشاف المسافرين للطبيعة والتواصل معها.
وقال "طارق مصباح عبد الرحمن"، المدير العام لشركة "دار الود" للإنشاءات: "إن المساهمة في مشروع "رحّال" الرائد لـ"شروق" هو شهادة على خبرة "دار الود" للإنشاءات في تقديم حلول البنية التحتية المبتكرة والمستدامة. إن دورنا في هذه المبادرة الرائدة يوضح التزامنا بدعم تحول الشارقة إلى وجهة عالمية للسياحة البيئية. ونحن فخورون بأننا لعبنا دوراً رئيسياً في تمكين هذا المشروع من أن يصبح حقيقة واقعة".
تشمل مساهمات شركة "دار الود" للإنشاءات في مشروع "رحّال" تطوير البنية التحتية الأساسية مثل شبكات الطرق المؤدية إلى المشروع، وأنظمة المرافق، والمنشآت الصديقة للبيئة والتي تندمج بسلاسة في البيئة الطبيعية في الشارقة. وقد تم تصميم هذه الأعمال لدعم تنقل مقطورات "إيرستريم" لمشروع "رحّال" عبر التضاريس المتنوعة في الإمارة مع الحفاظ على السلامة البيئية لكل موقع.
ومن خلال دعم الحلول المبتكرة التي تقلل من الأثر البيئي، تتوافق شركة "دار الود" للإنشاءات مع مهمة "شروق" لإنشاء عروض سياحية مسؤولة ومستدامة تعزز جاذبية الشارقة العالمية.
وبفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشاريع رفيعة المستوى، تواصل شركة "دار الود" للإنشاءات وضع معايير جديدة في قطاع البنية التحتية. ويشكل مشروع "رحّال"، وهو منتجع يضم 20 مقطورة فاخرة ومن المقرر أن يكتمل بحلول الربع الثاني من عام 2025، شهادة على قدرة شركة "دار الود" للإنشاءات على توفير البنية التحتية المتطورة للمشاريع التي تشكل مستقبل التنمية الحضرية والسياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.